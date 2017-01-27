В Египте коптский православный епископ внес средства на строительство мечети

Этим жестом он хотел подчеркнуть единство, дружбу и веротерпимость египтян

КАИР. В Египте коптский православный епископ сделал благотворительный взнос средств на строительство мечети, желая подчеркнуть этим жестом единство, дружбу и веротерпимость египтян, сообщает Fides.

Православный епископ Такла, глава коптской православной епархии в городе Дишна провинции Кена, внес средства на восстановление древней мечети, возведенной в честь Абдул Рахима аль-Кенави. Этот чистосердечный и глубоко символический дар был сделан во время недавнего собрания городской общественности, на котором присутствовали местные шейхи, ряд представителей высшего коптского духовенства и множество жителей города и прихожан мечети. Таким образом епископ продемонстрировал крепнущую дружбу и взаимопомощь мусульманских и христианских общин египетского народа.

В своей речи епископ Такла подчеркнул, что этот безвозмездный дар служит выражением тех глубоких чувств, которые сейчас движут поступками многих неравнодушных египтян, стремящихся взращивать и укреплять ростки народного единства, отвергая все формы дискриминации и раздора. Они стремятся, сказал епископ, создать такое общество, «где дети могут свободно играть и расти друг с другом, где никто не сможет их разделять на основе этнических или религиозных предубеждений, где люди смогут свободно навещать своих соседей и делиться радостями, приветствиями и добрыми пожеланиями, сохраняя верность тому духу единства, который передавался нам из поколения в поколение; тому духу, который говорит нам, что религия для Бога, а Отечество для каждого». Эта речь была воспринята собравшимися с особенными чувствами, поскольку провинция Кена еще совсем недавно была ареной борьбы религиозных фанатиков, и объектами их нападений, в частности, были дома и храмы христиан в селении Фау этой провинции.