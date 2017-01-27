Франция учредила Мусульманский фонд, но Большая парижская мечеть отказалась войти в него

Имамы недовольны вмешательством государства в дела ислама

ПАРИЖ. Франция учредила Мусульманский фонд, но Большая парижская мечеть, пользующаяся большим влиянием в городе и стране, отказалась войти в него, поскольку имамы недовольны вмешательством государства в дела ислама, сообщает Religionnews.

Влиятельное духовенство и общины Большой парижской мечети не желают входить в недавно учрежденный и спонсируемый государством Мусульманский фонд, критикуя правительство за вмешательство и добавляя тем самым масла а огонь и без того постоянно растущей напряженности вокруг второй по значению религии Франции. Большая мечеть, которая служит духовным центром для примерно 250 мусульманских объединений, в своем официальном заявлении призвала мусульманские общины страны последовать ее примеру, чтобы опротестовать и «отвергнуть все попытки надзора и управления» со стороны государственных органов страны.

Мусульманский фонд начал свою официальную деятельность в декабре прошлого года, формально ставя перед собой чисто культурные цели, он также имеет особую службу, которая занимается сбором средств на строительство и развитие мечетей, а также обучение новых имамов. Главой нового Мусульманского фонда был назначен Жан-Пьер Шевенман, бывший министр иностранных дел, левый политик, один из основателей современной Социалистической партии, а также основатель и первый президент (ныне имеет статус почётного председателя) «Республиканского гражданского движения» - его назначение вызвало брожение умов и возмущение среди мусульман. Известно, в частности, что Шевенман всячески поддерживал мусульман, противодействуя попыткам запретить ношение мусульманских буркини на пляжах страны и традиционных лицевых платков в университетах, но недавно имел неосторожность призвать мусульман к проявлению выдержки и благоразумия, чем добился прямо противоположной цели и только подогрел страсти.

«Мы удовлетворены тем фактом, что государство решило создать наш фонд, - заявил Шлиман Надор, директор службы информации Большой мечети, - но его президентом должен быть мусульманин, и при его назначении нужно учитывать мнение мусульман. Мы не желаем, чтобы его кандидатура навязывалась нам сверху». Впрочем, в религиозной общине есть и другие мнения. Так, Абдулла Зекри, генеральный секретарь Французского совета по мусульманской вере, действующего в качестве верховного и объединяющего органа, предположил, что община мечети была возмущена тем обстоятельством, что ее глава, Далил Боубакир, даже не рассматривался в качестве президента Фонда. «Но мы нуждаемся в Фонде», сказал Абдулла Зекри, отмечая, что Шевенман сыграл важную роль, в частности, в привлечении средств на нужды мечети. Но это мнение разделяют далеко не все.

Отметим, что мусульманское население Франции на сегодня достигает 5 миллионов человек и образует самую крупную общину в Западной Европе, но эта огромная мусульманская община все еще разделена на различные этнические группы и исламские течения. В последнее время среди населения этой страны с ее традиционно светским правительством все больше растет обеспокоенность и настороженность в отношении ислама после серии ужаснувших мир терактов.