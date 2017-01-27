В Боливии убита католическая миссионерка из Польши, в Южном Судане погиб катехизатор

Миряне-миссионеры стали жертвами вооруженных нападений

ЛА-ПАС. Католическая мирянка-миссионерка Хелена Кмьець (Helena Kmiec), уроженка Польши, которая работала в детском саду в Кочабамбе, Боливия, умерла от множественных колотых ран, полученных ею во время нападения на детский центр 25 января 2017 г. Полиция арестовала несколько мужчин, подозреваемых в участии в нападении, которое, по их словам, имело своей целью грабеж.

В Южном Судане католический катехизатор, идентифицированный только как “Лино”, был убит в числе шестерых человек, ставших жертвой вооруженного нападения. Священник Хесус Аранда, миссионер, совершающий служение в области Комбони, сказал в интервью информационной службе Fides, что многие верующие прихода Святейшего сердца Иисуса в Каджо-Кеджи бежали через границу в соседнюю Уганду, чтобы обрести безопасность от дальнейших нападений на свой приход. Города в регионе подверглись нападению войск, лояльных южно-суданскому правительству.