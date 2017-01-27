В Израиле легализуют легкие наркотики

ТЕЛЬ-АВИВ. Министр внутренней безопасности Гилад Эрдан объявил, что в Израиле существенно смягчена политика в отношении лиц, потребляющих легкие наркотики.

Уголовное дело против лиц употребляющих марихуану будет возбуждаться только в случае, если трава” обнаружена у них в четвертый раз.

Тем, кто хранит марихуану будет даваться штраф, в случае повторного обнаружения - удвоенный штраф, при третьем нарушении дело будет закрываться по соглашению сторон, или только на четвертый раз будет возбуждаться уголовное дело.