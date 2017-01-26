В Москве пройдет презентация полного издания переписки священника Михаила Шика и Наталии Дмитриевны Шаховской

Письма подготовлены к изданию дочерью авторов Елизаветой Шик

МОСКВА. 2 февраля в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына состоится презентация полного издания двухтомника «Непридуманные судьбы на фоне ушедшего века. Письма М.В. Шика (свящ. Михаила) и Н.Д. Шаховской (Шаховской-Шик)».

В издании впервые публикуется переписка священника Михаила Владимировича Шика и Наталии Дмитриевны Шаховской (в замужестве Шаховской-Шик), которую они вели в 1911-1942 годы.

Первый том содержит переписку до 1926 года и дневниковые записи Михаила Шика во время этапа в Турткуль, куда он был сослан как участник «Сергиевской Самаринской группировки». Во второй том вошли письма 1926-1942 годов. Рукоположенный в 1927 году, отец Михаил был арестован и расстрелян в 1937 году. Но Наталья Дмитриевна, не знавшая о судьбе мужа после ареста, продолжала писать ему, и последнее письмо датировано 1942 годом.

«Это частная переписка супругов, и читать ее было бы неловко, если бы эти письма не были еще и свидетельством времени. В этих письмах – опыт того, как люди остались живы, сохранили живую веру и разум в то время, когда все сдвинулось со своих мест, когда от прежней мирной жизни не осталось камня на камне», – отмечает председатель Преображенского содружества малых православных братств Дмитрий Гасак.

«В этой переписке есть мысли о вечных ценностях, о добре и зле, о предназначении человека на земле, о жизни земной и жизни вечной, о вере, о семье, о счастье и о мере смирения человека перед высшей волей. Тут каждый может найти для себя что-то интересное. Историк – свидетельства об исторических событиях в жизни страны, филолог – образцы литературного языка эпохи Серебряного века, люди, ищущие Бога и веры, – путеводные нити на этом пути», – считает Елена Старостенкова, директор Благотворительного фонда «101 км. Подвижники Малоярославца», журналист, внучка отца Михаила Шика.

«Они были счастливы взаимной любовью, счастливы детьми, счастливы своей верой и своим служением Богу и людям. И их переписка – переписка счастливых людей… Чем старше я становлюсь, тем яснее понимаю, какими неординарными людьми были наши родители – и по моральным качествам, и по интеллекту», – рассказывает Сергей Шик, старший сын отца Михаила.

Письма подготовлены к изданию дочерью авторов Елизаветой Шик. Книга издана Культурно-просветительским фондом «Преображение». Издание имеет гриф Издательского совета Русской православной церкви.

Информация о презентации

Место: Дом русского зарубежья им. А. И. Солженицына

Адрес: ул. Нижняя Радищевская, д. 2 (станция метро «Таганская-кольцевая»)

Дата и время: 2 февраля, 19:00

Организаторы: Благотворительный фонд «101 км. Подвижники Малоярославца», Культурно-просветительский фонд «Преображение»

Контакт для СМИ

Софья Андросенко

+7 (962) 986-7433

sofia@sfi.ru

Справка

Михаил Владимирович Шик и Наталия Дмитриевна Шаховская родились и получили образование в дореволюционной России. Свои жизни они соединили в 1918 году, решив не покидать Россию, на долю которой, как понимали оба супруга, выпали нелегкие испытания. Михаил Владимирович был рукоположен митрополитом Петром (Полянским) в дьяконы в 1925 году, в том же году был арестован по делу «Сергиевской Самаринской группировки» и сослан в Турткуль, где был рукоположен в иерея ссыльным митрополитом Никодимом (Кротковым). По возвращении из ссылки продолжал священническое служение в Москве и Малоярославце вплоть до ареста в феврале 1937 года.