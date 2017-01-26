В католической часовне близ Парижа будет обустроен приход Румынской Православной Церкви

Утратившая сакральное назначение капелла св. Николая в Auvers - sur - Oise станет православным храмом

ПАРИЖ. Бывшая католическая часовня св. Николая в Auvers-sur-Oise, к северо-западу от Парижа, недавно была приобретена митрополией Румынской Православной Церкви, сообщил французский православный сайт orthodoxie.com со ссылкой на издание Le Parisien .

Капелла была построен в 1910 г. в неоготическом стиле. Она был продана Католической Церковью румынскому православному приходу.

«Мы изучаем возможность увеличить [здание] совсем немного, мы устроим также стоянку», — подчеркнул священник Разван Ионеску.

Часовня не использовалась католиками для совершения богослужений уже нескольких десятков лет. Десакрализированная, она даже приняла под свои своды в 2010 г. библиотеку религиозной литературы. Епархия в конечном счете выставила здание на продажу в конце августа 2015 г. Цена за капеллу составила 233 000 €.

Объявление привлекло немало желающих. Предложенный проект превращения часовни в жилище не получил одобрения властей. Тогда было решено уступить здание румынской православной общине.