В Париже состоялось очередное собрание членов Ассамблеи православных епископов Франции
- 26 января
- 16:59
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- Источник:
- Седмица.Ru
В католической часовне близ Парижа будет обустроен приход Румынской Православной Церкви
ПАРИЖ. Бывшая католическая часовня св. Николая в Auvers-sur-Oise, к северо-западу от Парижа, недавно была приобретена митрополией Румынской Православной Церкви, сообщил французский православный сайт orthodoxie.com со ссылкой на издание Le Parisien .
Капелла была построен в 1910 г. в неоготическом стиле. Она был продана Католической Церковью румынскому православному приходу.
«Мы изучаем возможность увеличить [здание] совсем немного, мы устроим также стоянку», — подчеркнул священник Разван Ионеску.
Часовня не использовалась католиками для совершения богослужений уже нескольких десятков лет. Десакрализированная, она даже приняла под свои своды в 2010 г. библиотеку религиозной литературы. Епархия в конечном счете выставила здание на продажу в конце августа 2015 г. Цена за капеллу составила 233 000 €.
Объявление привлекло немало желающих. Предложенный проект превращения часовни в жилище не получил одобрения властей. Тогда было решено уступить здание румынской православной общине.
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