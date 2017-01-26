Митрополит Пирейский Серафим обратился к пастве с окружным посланием, в котором резко осудил гомосексуализм

Послание будет зачитано во всех храмах Пирейской епархии за воскресной Литургией

АФИНЫ. Митрополит Пирейский Серафим обратился к своей пастве с окружным посланием, которое будет зачитано во всех храмах Пирейской митрополии за богослужением в воскресенье, 29 января 2017 г.

В послании иерарх Элладской Православной Церкви, широко известный как ревнитель традиционализма, призывает родителей и опекунов школьников выразить протест и подать руководству школ заявления об освобождении своих детей от участия в тематической неделе по «деконструкции гендерных стереотипов». Данное мероприятие проводится в средних школах Греции в соответствии с циркуляром министерства образования, научных исследований и по делам религии.

В своем послании, текст которого опубликован информационным агентством «Ромфея», митрополит Серафим, в частности, пишет: «Сегодня Сатана вновь поднимает голову и нагло угрожает разрушить все хорошее, высокое, нравственное, духовное, христианское, соответствующее Евангелию и святоотеческой традиции, уже достигнутое в предыдущий период жизни и деятельности Православной Церкви. Он пытается совратить человека, целью бытия которого является подчинение плоти духу, одухотворение и обожение по благодати человека, а не наоборот, подчинение духа плоти. Это ниспровержение плана Триединого Бога о человеке. Сатана хочет, чтобы человек стал рабом плоти, удовольствия, греха, не духовным, но материальным творением, как бессловесные животные».

Митрополит Серафим отмечает в своем послании, что «Православная Церковь уважает личную и частную жизнь каждого человека так же, как его ответственность за свободу выбора». Церковь, по его словам, не имеет никакого намерения вмешиваться в эту свободу. В то же время, Церковь не может не реагировать на действия, которые «преступно подрывают человеческую онтологию и физиологию», разжигают низменные страсти, пропагандируют «гомосексуализм, педофилию и скотоложство», что «является непростительно чудовищным преступлением против вечного Бога и человеческой личности, которое полностью приравнено к греху Содома и Гоморры».

Митрополит Серафим напоминает, что Библия, «выражая волю Бога, Создателя человека», «осуждает гомосексуализм как страсть, бесчестье и позор, который был строго наказан огнем и серой в городах Содоме и Гоморре». «Для всех святых отцов гомосексуализм является наиболее отвратительным и нечистым грехом и вызывает презрение Бога - Творца», — отмечает греческий иерарх.

«Публичное проявление гомосексуальности, помимо того, что оно оскорбляет общественную благопристойность и наше религиозное сознание, посылает молодежи меседж аномального сексуального поведения и разрушает основы греческой семьи и общества в условиях острой демографической проблемы, вызывает психопатологические расстройства у детей, которые были воспитаны гомосексуальными парами», — подчеркивает в своем послании митрополит Серафим.