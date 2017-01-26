Сергей Лавров призвал киевские власти не вмешиваться в дела Украинской Православной Церкви

Глава МИД России также назвал исключительно тревожным положение христиан на Ближнем Востоке

МОСКВА. Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал Киев не вмешиваться в дела Украинской Православной Церкви.

«Преследование Украинской Православной Церкви Московского Патриархата и вмешательство украинского правительства в дела Церкви, которая на протяжении многих веков способствовала единству украинского народа, следует прекратить», — сказал, в частности, Сергей Лавров, слова которого приводит греческое информационное агентство «Ромфея».

Министр иностранных дел Российской Федерации также назвал исключительно тревожным положение христиан на Ближнем Востоке.

«Вызывают особую тревогу положение христиан на Ближнем Востоке, а также результаты преднамеренного уничтожения памятников культуры мирового значения», — добавил министр иностранных дел России.

Также Сергей Лавров выразил сожаление в связи с внешней политикой Европейского Союза на Ближнем Востоке, который, как он сказал, закрывает глаза на проблемы христиан.

В заключение министр иностранных дел России сказал: «К сожалению, Европейский союз обсуждает проблемы христиан на Ближнем Востоке под прикрытием своей печально известной политики политкорректности».