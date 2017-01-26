Глава Американской архиепископии Константинопольского Патриархата принял участие в инаугурации Дональда Трампа
- 26 января
- 14:02
- Распечатать
- Источники:
- РИА Новости
- Седмица.Ru
США остановят выдачу виз для семи мусульманских стран минимум на месяц
"Проект указа показывает, что Трамп планирует приостановить выдачи виз гражданам семи стран с большинством мусульманского (населения) в течение, по крайней мере, 30 дней", — говорится в сообщении агенства.
По данным агентства, речь идет о гражданах Ирана, Ирака, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена. Согласно документу, Трамп также даст распоряжение по пересмотру процесса проверки тех, кто желает приехать в США, а также распорядится составить список стран, которые не предоставляют необходимую информацию для проверки возможных посетителей страны.
Согласно тому же указу, как ожидается, Трамп намерен приостановить программу по приему беженцев и внести изменения в процесс получения виз. Число беженцев, которых США смогут принять в текущем финансовом году, сократится до 50 тысяч, отмечает агентство.
- 25 января 2017
- 24 января 2017
- 9 декабря 2016
- 12 ноября 2016
- 11 ноября 2016
- 7 августа 2015
- 16 января 2014