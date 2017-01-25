Ватикан запустил виртуальные туры по своим музеям

Обновился сайт Ватиканских музеев

ВАТИКАН. Музеи Ватикана запустили канал на "YouTube". На нем предлагаются небольшие виртуальные туры, во время которых можно ознакомиться с некоторыми экспонатами, сообщает британский сайт "Christian Today".



Как отмечает новый директор Музеев Ватикана Барбара Джатта, проект позволит охватить "самые дальние уголки земли".



Кроме того, обновился сайт музеев: на нем представлено более 3 тыс. фотографий высокого разрешения с изображением шедевров.



Впоследствии планируется выложить в Интернет около 200 тыс. изображений произведений искусства, сообщила Б.Джатта.