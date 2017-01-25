Новый директор Ватиканских музеев представила журналистам новый мультимедийный музейный веб-сайт
- 25 января
- 20:52
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- Источники:
- ИHТЕРФАКС–Религия
- Седмица.Ru
Ватикан запустил виртуальные туры по своим музеям
Обновился сайт Ватиканских музеев
ВАТИКАН. Музеи Ватикана запустили канал на "YouTube". На нем предлагаются небольшие виртуальные туры, во время которых можно ознакомиться с некоторыми экспонатами, сообщает британский сайт "Christian Today".
Как отмечает новый директор Музеев Ватикана Барбара Джатта, проект позволит охватить "самые дальние уголки земли".
Кроме того, обновился сайт музеев: на нем представлено более 3 тыс. фотографий высокого разрешения с изображением шедевров.
Впоследствии планируется выложить в Интернет около 200 тыс. изображений произведений искусства, сообщила Б.Джатта.
Как отмечает новый директор Музеев Ватикана Барбара Джатта, проект позволит охватить "самые дальние уголки земли".
Кроме того, обновился сайт музеев: на нем представлено более 3 тыс. фотографий высокого разрешения с изображением шедевров.
Впоследствии планируется выложить в Интернет около 200 тыс. изображений произведений искусства, сообщила Б.Джатта.
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