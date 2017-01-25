В Псковской области разрушается церковь XV века с уникальными фресками

Уникальным фрескам – 550 лет

ПСКОВ. Разрушение памятника федерального значения в режиме реального времени. В селе Мелётово Псковской области под угрозой исчезновения находится церковь Успения Богородицы – единственный сохранившийся храм классической псковской архитектуры XV века. Он знаменит уникальными фресками того же времени, выполненными с высочайшим мастерством. Эксперты называют состояние памятника не просто аварийным, а «остроаварийным», передает телеканал «Культура».

Одно из самых аварийных мест знаменитой церкви Успения Богородицы в Мелётове, построенной в XV веке, – придел Николая Чудотворца XVI века. За два года трещина расширилась на десять сантиметров. Признаков разрушения множество по всему храму. Подобные процессы идут и в стенах четверика, древнего ядра храма, где находятся фрески.

«С противоположной стороны мы тоже можем наблюдать такую же вертикальную трещину. То есть целый, большой кусок начинает отходить от конструкции храма», – описывает старший научный сотрудник Псковского музея-заповедника Ирина Мельникова.

Церковь Успения Богородицы – это расцвет псковской монументальной живописи. Уникальным фрескам – 550 лет!

«Мы свое не ценим. Потому что для нас приоритеты Рафаэля и Микеланджело значительно выше, чем приоритеты этих растрескавшихся, наших священных древних фресок», – подчёркивает профессор Санкт-Петербургского института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина Александр Крылов.

Объем сохранившейся живописи - 40 %. Укрепления требует 90 %. Пантократор в окружении небесных сил, пророки, евангелисты, святые. Редкие иконографические детали и сюжеты. Некоторые до сих пор не раскрыты из-под побелки и не расшифрованы. Все – под угрозой исчезновения. Одна из главных проблем – соль, которая вместе с влагой выходит из стен. Высыхая, она образует корку, и снять её, не повредив живопись, практически невозможно. Необходимо принять аварийные меры – провести инъекции специальным клеевым раствором для укрепления красочного слоя.

«Комиссия высочайшего уровня совсем недавно объявила, что Мелётову с его фресками XV века – редчайшими во всем мире и по качеству, и по свойству живописи и архитектуры – остается жить четыре-пять лет. Хуже этого известия в моей жизни не было», – призналась искусствовед, автор книги по истории Пскова Тамара Шулакова.

Есть первые новости о том, что Министерство культуры поддержало заявку Псковского музея-заповедника на проведение противоаварийных работ.

«По предварительной информации Министерства культуры, это три миллиона на противоаварийные работы и пять миллионов на проектирование. Но ещё раз подчеркиваю, утверждение окончательного плана реализации программы ещё не прошло, поэтому эти данные носят предварительный характер», – сказала председатель Государственного комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Елена Яковлева.

Возможно, когда придет окончательный план реализации программы, спасать и восстанавливать уже будет нечего. За комментариями мы обратились в Министерство культуры.

«В 2017 году, по крайней мере, первоочередные работы по сохранению фресок будут выполнены. Условно говоря, в апреле-мае могут начаться работы. В 2017 году предусмотрено выделение средств из федерального бюджета. Окончательная сумма будет понятна в конце года, когда органам охраны будет сдан и согласован проект реставрации. Сумма может быть как 50 миллионов, так и 30, так и 80», – прокомментировала начальник отдела реставрации объектов культурного наследия Министерства культуры России Антонина Голубева.

Ровно десять лет назад было проведено небольшое укрепление красочного слоя на сумму двести тысяч рублей. По предварительной оценке специалистов на реставрацию памятника архитектуры и монументальной живописи XV века требуется пятьдесят миллионов рублей.