Митрополит Волоколамский Иларион принял участие в V Европейском православно-католическом форуме в Париже
- 25 января
- 20:42
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- Источники:
- ТАСС
- Седмица.Ru
Патриарх Кирилл открыл Международные Рождественские образовательные чтения
"Двадцать пятые Международные Рождественские образовательные чтения объявляю открытыми", - сказал предстоятель Русской Православной Церкви.
Основная тема чтений - уроки столетия после революционных событий 1917 года.
Международные Рождественские образовательные чтения - церковно-общественный форум в сфере образования, культуры, социального служения и духовно-нравственного просвещения.
В этом году работа чтений будет вестись по 16 направлениям, в том числе пройдут круглые столы по проблемам православного храмостроительства, социальным проектам Церкви. Заявки на участие поступили из всех регионов России, а также из Белоруссии, стран ближнего и дальнего зарубежья.
В четверг, 26 января, в Государственной думе пройдут юбилейные Пятые Рождественские Парламентские встречи, речь пойдет об изменениях в законодательстве, касающихся деятельности религиозных организаций, о преподавания основ православной культуры в российских школах.
Мероприятия форума будет проходить на 70 различных площадках, включая Храм Христа Спасителя, МГУ им. Ломоносова, Российский православный университет и другие. Председатель оргкомитета чтений - руководитель Синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополит Ростовский и Новочеркасский Меркурий.
В 2016 году в работе Международных Рождественских образовательных чтений приняли участие свыше 17 тыс. человек.
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