«Каждый из 12 апостолов был вылитый Трамп», говорит известный телеведущий-евангелист
- 25 января
- 20:36
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- Источник:
- Седмица.Ru
Глава Американской архиепископии Константинопольского Патриархата принял участие в инаугурации Дональда Трампа
ВАШИНГТОН. Архиепископ Дмитрий, глава архиепископии Константинопольского Патриархата в Северной Америке, был в числе приглашенных на инаугурацию президента США Дональда Трампа, которая состоялась в Вашингтоне 20 января 2017 г. Об этом сообщил официальный сайт Американской архиепископии Константинопольской Православной Церкви.
Глава Греческой православной архиепископии в Америке рано утром 20 января посетил специальное инаугурационное молитвенное собрание, которое прошло в епископальной церкви Св. Иоанна на Lafayette Square в Вашингтоне. За экуменическим богослужением присутствовали президент США Дональд Дж. Трамп и вице-президент Майк Пенс вместе с их семьями и избранной группой гостей.
Затем архиепископ Димитрий и сопровождавший его священник Александр Карлутсос разместились в числе почетных гостей на специальной платформе на американском Капитолии, откуда они наблюдали за торжественной церемонией введения в должность президента и приведения к присяге 45-го президента Соединенных Штатов Америки Дональда Дж. Трампа.
В субботу, 21 января, архиепископ Димитрий также участвовал в национальном молитвенном собрании по случаю инаугурации нового президента США, которое прошло в Национальном кафедральном соборе Вашингтона.
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