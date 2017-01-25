Глава Американской архиепископии Константинопольского Патриархата принял участие в инаугурации Дональда Трампа

Архиепископ Дмитрий был в числе почетных гостей церемонии

ВАШИНГТОН. Архиепископ Дмитрий, глава архиепископии Константинопольского Патриархата в Северной Америке, был в числе приглашенных на инаугурацию президента США Дональда Трампа, которая состоялась в Вашингтоне 20 января 2017 г. Об этом сообщил официальный сайт Американской архиепископии Константинопольской Православной Церкви.

Глава Греческой православной архиепископии в Америке рано утром 20 января посетил специальное инаугурационное молитвенное собрание, которое прошло в епископальной церкви Св. Иоанна на Lafayette Square в Вашингтоне. За экуменическим богослужением присутствовали президент США Дональд Дж. Трамп и вице-президент Майк Пенс вместе с их семьями и избранной группой гостей.

Затем архиепископ Димитрий и сопровождавший его священник Александр Карлутсос разместились в числе почетных гостей на специальной платформе на американском Капитолии, откуда они наблюдали за торжественной церемонией введения в должность президента и приведения к присяге 45-го президента Соединенных Штатов Америки Дональда Дж. Трампа.

В субботу, 21 января, архиепископ Димитрий также участвовал в национальном молитвенном собрании по случаю инаугурации нового президента США, которое прошло в Национальном кафедральном соборе Вашингтона.