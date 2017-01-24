Заброшенные церкви-«призраки» близ места Крещения Господня на реке Иордан снова откроются

После разминирования они будут принимать до полумиллиона паломников в год

ИЕРУСАЛИМ. Заброшенные церкви близ места Крещения Господня на реке Иордан снова откроются, когда закончатся работы по разминированию местности, после чего они будут принимать до полумиллиона паломников в год, сообщает Reuters.

Давно заброшенные «церкви-призраки» возле святого места на реке Иордан, где, согласно Новому Завету, Иисус Христос принял Крещение от Иоанна Крестителя (Мф. 3, 13-17), могут скоро вновь открыться. Берега реки были когда-то зоной боев между Израилем и Иорданией, и земля там до сих пор усеяна тысячами противопехотных и противотанковых мин, неразорвавшихся снарядов и бомб. И, хотя мир был заключен в 1994 году, прошли долгие десятилетия, прежде чем начался процесс разминирования территории.

Обе страны утверждают, что место крещения Иисуса находится именно на их берегу, а в Писании сказано лишь «это происходило в Вифаваре при Иордане, где крестил Иоанн», и потому точное место установить невозможно. Первое свидетельство о монастыре рядом с местом крещения относится к VI веку: в нем упоминается, что монастырь воздвигнут по указанию византийского императора Анастасия I (491-518). В 2002 году власти Иордана открыли доступ к своему месту, где имеются руины древних храмов с надписями паломников, сделанными много столетий тому назад, и эти руины и надписи были использованы в обоснование заявки страны. ЮНЕСКО официально объявило это место объектом всемирного наследия в 2015 году. На западном берегу реки Иордан, оккупированном Израилем, также было открыто для паломников свое место Крещения Господня и устроены ступени, чтобы паломники могли спускаться в мутные воды реки. Это место более посещаемое, чем на иорданском берегу, но храмы, построенные на израильском берегу еще в 1930-е годы, до сих пор остаются недоступными.

Шотландская благотворительная организация Halo Trust, занимающаяся сбором средств на разминирование мест боев по всему миру (причем известно, что одно время она спонсировалась покойной принцессой Дианой) собирает 4 миллиона долларов на работы по разминированию западного берега в этих местах. Представители организации говорят, что нужно два года на разминирование покинутых церквей-«призраков», которые принадлежат Римско-Католической и Восточно-Православной Церквям и расположены на территории порядка 100 гектаров, густо нашпигованной взрывчаткой, причем власти Израиля, Иордании и Палестинской автономии уже дали согласие на эти опасные работы. Минированная зона находится примерно в одном километре от уже чистой зоны в Каср-эль-Яхуд, где собираются толпы паломников, желающих свершить обряд в реке.

«Ежегодно в эти места съезжается более 450 тысяч туристов и паломников со всего мира, и мы уверены, что местная экономика расцветет после разминирования территории храмов и их восстановления, - заявил Ронен Шимони, руководитель проекта Halo Trust по разминированию западного берега. – Место Крещения Господня считается третьей по величию и значению святыней Христианского мира. Здесь оно было минировано в конце 1970-х годов и почти 50 лет сюда нет доступа туристам и пилигримам: это закрытая военная зона, и в ней нельзя молиться и свершать обряды». Христиане, впрочем, охотно проходят обряд крещения на берегу Иордана, где за последние годы были построены несколько храмов различных деноминаций для обслуживания паломников.

По сообщениям специалистов организации Halo Trust, в заброшенных храмах-«призраках» израильскими военными после захвата западного берега Иордана в 1967 году были установлены сложные минные ловушки, и это сильно осложняет работу группы разминирования, состоящей из 35-40 саперов. Во время войны Израиль установил также много минно-взрывных заграждений вдоль берега для предотвращения проникновения диверсионных групп из Иордании. «Мы ожидаем, что придется разминировать порядка 4500 целей. Там много противотанковых мин, но немало и противопехотных, еще несколько сотен неразорвавшихся или брошенных боеприпасов, а также, что особенно опасно, самодельных взрывных устройств и мин-ловушек внутри храмов», сообщил Михаель Хейман, офицер Министерства обороны Израиля.