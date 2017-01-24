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- 24 января
- 15:05
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- Сергей Игнатов — специально для Седмицы.Ru
Заброшенные церкви-«призраки» близ места Крещения Господня на реке Иордан снова откроются
ИЕРУСАЛИМ. Заброшенные церкви близ места Крещения Господня на реке Иордан снова откроются, когда закончатся работы по разминированию местности, после чего они будут принимать до полумиллиона паломников в год, сообщает Reuters.
Давно заброшенные «церкви-призраки» возле святого места на реке Иордан, где, согласно Новому Завету, Иисус Христос принял Крещение от Иоанна Крестителя (Мф. 3, 13-17), могут скоро вновь открыться. Берега реки были когда-то зоной боев между Израилем и Иорданией, и земля там до сих пор усеяна тысячами противопехотных и противотанковых мин, неразорвавшихся снарядов и бомб. И, хотя мир был заключен в 1994 году, прошли долгие десятилетия, прежде чем начался процесс разминирования территории.
Обе страны утверждают, что место крещения Иисуса находится именно на их берегу, а в Писании сказано лишь «это происходило в Вифаваре при Иордане, где крестил Иоанн», и потому точное место установить невозможно. Первое свидетельство о монастыре рядом с местом крещения относится к VI веку: в нем упоминается, что монастырь воздвигнут по указанию византийского императора Анастасия I (491-518). В 2002 году власти Иордана открыли доступ к своему месту, где имеются руины древних храмов с надписями паломников, сделанными много столетий тому назад, и эти руины и надписи были использованы в обоснование заявки страны. ЮНЕСКО официально объявило это место объектом всемирного наследия в 2015 году. На западном берегу реки Иордан, оккупированном Израилем, также было открыто для паломников свое место Крещения Господня и устроены ступени, чтобы паломники могли спускаться в мутные воды реки. Это место более посещаемое, чем на иорданском берегу, но храмы, построенные на израильском берегу еще в 1930-е годы, до сих пор остаются недоступными.
Шотландская благотворительная организация Halo Trust, занимающаяся сбором средств на разминирование мест боев по всему миру (причем известно, что одно время она спонсировалась покойной принцессой Дианой) собирает 4 миллиона долларов на работы по разминированию западного берега в этих местах. Представители организации говорят, что нужно два года на разминирование покинутых церквей-«призраков», которые принадлежат Римско-Католической и Восточно-Православной Церквям и расположены на территории порядка 100 гектаров, густо нашпигованной взрывчаткой, причем власти Израиля, Иордании и Палестинской автономии уже дали согласие на эти опасные работы. Минированная зона находится примерно в одном километре от уже чистой зоны в Каср-эль-Яхуд, где собираются толпы паломников, желающих свершить обряд в реке.
«Ежегодно в эти места съезжается более 450 тысяч туристов и паломников со всего мира, и мы уверены, что местная экономика расцветет после разминирования территории храмов и их восстановления, - заявил Ронен Шимони, руководитель проекта Halo Trust по разминированию западного берега. – Место Крещения Господня считается третьей по величию и значению святыней Христианского мира. Здесь оно было минировано в конце 1970-х годов и почти 50 лет сюда нет доступа туристам и пилигримам: это закрытая военная зона, и в ней нельзя молиться и свершать обряды». Христиане, впрочем, охотно проходят обряд крещения на берегу Иордана, где за последние годы были построены несколько храмов различных деноминаций для обслуживания паломников.
По сообщениям специалистов организации Halo Trust, в заброшенных храмах-«призраках» израильскими военными после захвата западного берега Иордана в 1967 году были установлены сложные минные ловушки, и это сильно осложняет работу группы разминирования, состоящей из 35-40 саперов. Во время войны Израиль установил также много минно-взрывных заграждений вдоль берега для предотвращения проникновения диверсионных групп из Иордании. «Мы ожидаем, что придется разминировать порядка 4500 целей. Там много противотанковых мин, но немало и противопехотных, еще несколько сотен неразорвавшихся или брошенных боеприпасов, а также, что особенно опасно, самодельных взрывных устройств и мин-ловушек внутри храмов», сообщил Михаель Хейман, офицер Министерства обороны Израиля.
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