Трамп отменил госфинансирование абортов за рубежом

Трамп отменил решение Обамы, который снял этот запрет в 2009 году

ВАШИНГТОН. Президент США Дональд Трамп ввел запрет на государственное финансирование иностранных организаций, которые совершают или распространяют информацию об абортах.



Таким образом, Д.Трамп отменил решение своего предшественника Барака Обамы, который снял этот запрет в 2009 году.



Д.Трамп также запретил финансирование групп, которые рассказывают об абортах как о допустимом методе контрацепции.