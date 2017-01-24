В Германии суд оштрафовал преступника на 700 евро за осквернение церкви

Тот занимался упражнениями на алтаре в целях «творческого самовыражения»

СААРБРЮККЕН. За осквернение церкви в Германии суд оштрафовал преступника на 700 евро. Он был уличен в том, что занимался гимнастическими упражнениями на алтаре в целях «творческого самовыражения», сообщает Christiantoday.

Александр Карле, 38 летняя «творческая индивидуальность», неоднократно пробирался в безлюдный придел базилики Святого Иоанна в Саарбрюккене, городе на западе Германии у границы с Францией, и совершал там гимнастические отжимания на церковном алтаре, даже не снимая ботинок. Одну из этих своих выходок он запечатлел на видеоролике, который сначала выложил в YouTube, а затем и разместил в местном центре искусств в качестве «художественного произведения» под названием «Жажда свершения». Как сообщает Catholic News Agency (CNA), «художник» заявил, что своим скандальным поступком намеревался «исследовать связь между религией и потребностью соответствовать высоким стандартам нынешней эпохи».

Приходская община подала на него судебный иск, обвиняя в осквернении храма. «Каждый верующий вправе ожидать от окружающих должного уважения к своей вере» - сказал приходской священник отец Эуген Вогт в интервью газете Zeitung für Saarbrücken. Священник и прихожане, по его словам, восприняли эту акцию как «провокационную и преступную».

Карле был первоначально оштрафован по решению суда на сумму в 1500 евро за «нарушение хода богослужебной деятельности и незаконное проникновение в помещение храма, закрытое для доступа публики». По заявлению прокурора, Карле «сознательно и злонамеренно использовал алтарь для неподобающих целей и выполнял на нем физические упражнения, для чего взбирался на него прямо в ботинках». После вторичного рассмотрения дела, штраф был тем не менее снижен до 700 евро.

Карле в свою очередь заявил, что своими упражнениями он не хотел осквернить храм и оскорбить прихожан, но воспользовался своим «демократическим правом на свободу самовыражения путем творческого жеста». «В начале судебного разбирательства, представители Католической Церкви делали главный акцент на нематериальном аспекте дела – к примеру, говорили, что «это не столько вопрос отношения к алтарю как предмету, сколько к тому высшему, ради чего установлен этот алтарь» - заявил Карле в интервью газете Süddeutsche Zeitung. – А затем они изменили свою позицию. Но в нынешнем мире мы пришли к такой ситуации, когда материальные вещи считаются важнее людей и человеческих чувств. Вот я и хотел привлечь внимание общественности к этому противоречию своим поступком. Я соединил воедино два этих противоречивых начала таким образом, как это никто и никогда не делал раньше, причем выстроил свою акцию так, чтобы возбудить самую широкую дискуссию в обществе».