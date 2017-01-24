Православное Рождество в США хотят сделать выходным днем

Соответствующая петиция размещена на сайте Белого дома

Православные христиане Соединенных Штатов Америки собирают подписи в поддержку закона, который позволит сделать православное Рождество выходным днем в стране, соответствующая петиция размещена на сайте Белого дома, сообщает во вторник Русская Православная Церковь Заграницей (РПЦЗ).

Авторы петиции утверждают, что каждый год 7 января православные христиане вынуждены отпрашиваться с работы или брать больничный, чтобы попасть на службу в храм. Студенты пропускают занятия в учебных заведениях, в то время как представителям других вероисповеданий предоставляется законный выходной день.

Проголосовать за инициативу может любой желающий. Для этого необходимо лишь указать свои личные данные: имя, фамилию и адрес электронной почты. На момент публикации материала в акции приняли участие более 150 человек. Всего необходимо набрать 100 тысяч подписей, время для голосования ограничено 5 февраля 2017 года.

В 1794 году монахи Валаамского Спасо-Преображенского монастыря создали первую православную миссию в Америке. Своим апостолом американские православные считают преподобного Германа Аляскинского. При архиепископе Тихоне (впоследствии избранном всероссийским патриархом), 1 сентября 1905 года кафедра Алеутской епархии была перенесена из Сан-Франциско в Нью-Йорк.