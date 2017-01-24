"ВКонтакте" доступны документы собора, возродившего в России патриаршество

"ВКонтакте" открылась группа "Про Собор 1917"

В социальной сети "ВКонтакте" открылась группа "Про Собор 1917", посвященная проекту по изданию документов Священного Собора Православной Российской церкви 1917-1918 годов, сообщает во вторник Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.

Собор открылся 15 августа 1917 года в Успенском соборе Московского Кремля, впервые с конца XVII века. Важнейшим его решением стало восстановление 28 октября 1917 года патриаршества, положившее конец Синодальному периоду в истории Русской православной церкви. Собор заседал больше года. Большевики, чьи действия и узаконения прямо осуждались Собором (или лично патриархом), не чинили прямых препятствий его проведению.

Группа в крупнейшей российской социальной сети открыта для содействия издательскому проекту Новоспасского мужского монастыря — публикации 36-томного собрания документов Собора, которая ведется с 2012 года, а также в целях поддержки работы комиссии, созданной Русской православной церковью для подготовки празднования 100-летнего юбилея знаменитого мероприятия.

Как уточнили в синодальном отделе, группа даст возможность всем желающим ознакомиться с соборными документами, хранящимися в архивах страны, свидетельствами эпохи, фото- и киноматериалами, а также подробностями обсуждения соборных решений. Многие из исторических документов сейчас впервые вводятся в научный оборот, так же отмечается в сообщении.