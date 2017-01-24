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- 24 января
- 14:44
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- Источник:
- Седмица.Ru
Новый директор Ватиканских музеев представила журналистам новый мультимедийный музейный веб-сайт
ВАТИКАН. В понедельник, 23 января 2017 г., новый директор Музеев Ватикана Барбара Джатта (Barbara Jatta) в ватиканском пресс-центре представила журналистам новый мультимедийный веб-сайт Ватиканских музеев, сообщило Радио «Ватикан».
Легкий в использовании сайт, доступный на итальянском, английском, французском, испанском и немецком языках, содержит тысячи изображений плюс более чем пятьдесят видеороликов и виртуальные туры. Работа над ним заняла почти три года, уточнило Ватиканское Радио.
Джетта объяснила, что новый сайт предоставляет возможность сделать доступными для обозрения и исследования в режиме онлайн около четырех тысяч сокровищ Ватиканских музеев. В течение этого года, как сказала Барбара Джетта, еще около 20.000 памятников, которые демонстрируются в Музеях Ватикана, также станут доступными для размещения на новом сайте.
По словам директора Ватиканских музеев, это только незначительная часть ватиканских сокровищ — папское собрание сегодня насчитывает свыше 200.000 произведений искусства, многие из которых хранятся в запасниках или других местах, где они остаются недоступными для публичного обозрения.
Также в пресс-конференции принял участие монсеньер Дарио Вигано, глава Секретариата Ватикана по коммуникациям, который сотрудничал с музеями в организации нового мультимедийного веб-сайта. Он также говорил о значении музеев как части «культурной дипломатии Святого Престола», подчеркивая «роль искусства как площадки для диалога и взаимопроникновения».
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