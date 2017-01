Верующие в США в целом менее склонны к владению огнестрельным оружием

Данные научного отчета опровергают распространенное предубеждение

ВАШИНГТОН. Данные научного отчета показали, что верующие в США менее склонны к владению огнестрельным оружием и его ношению, чем среднестатистические граждане этой страны, и потому опровергают распространенное предубеждение, сообщает Worldreligionnews.

Данные исследования показали, что чем выше религиозность и духовность гражданина, тем он в целом менее склонен заводить и носить оружие. Анализы полученных данных показывают, что причина, возможно, заключается в том, что верующие люди склонны больше полагаться на общественные скрепы и благоразумие сограждан, а потому менее других нуждаются в оружии для самообороны. В отчете, подготовленном социологом Дэвидом Ямане, сотрудником Уэйк-Форестского университета (Wake Forest University), анализируются данные общих социологических опросов, проведенных в период с 2006 по 2014 год. Выводы отчета стали настоящим сюрпризом для многих американцев, поскольку всегда считалось, что жители так называемого «Библейского пояса» страны держат на руках значительно больше оружия, чем обитатели других районов США. Впрочем, Ямане подчеркивает в своем отчете: «Действительно, владение оружием наиболее распространено в сельских и южных областях страны, если брать данные в географическом плане, но в религиозном плане доля владельцев огнестрельного оружия среди протестантов евангелических церквей в целом намного ниже, чем среди черных протестантов, католиков, иудеев и неверующих, при условии равенства других факторов».

В исследовании учитывался целый ряд факторов – в том числе посещаемость служб в храмах и общее восприятие Библии. В нем также приводятся данные по религиозным меньшинствам, в том числе индуистам, буддистам и мусульманам, но полученные цифры слишком скромны, чтобы строить на них серьезные выводы, то есть вклады этих групп в общую статистику пренебрежимо малы в сравнении с доминирующими религиями американского общества. Для верного понимания данных отчета важно иметь в виду, что соотношение между уровнем вооруженности и религиозной принадлежностью может меняться в зависимости от того, как мы понимаем термин «религиозность», говорит Ямане. Все зависит от взгляда на религиозность – ведь мы можем определять ее как модель поведения, как принадлежность к приходу, либо вообще веру как таковую. Например, прихожанин какой-то конгрегации может воздерживаться от ношения оружия в связи с глубокой верой в добропорядочность своей общины и соседей, а значит, и свою безопасность в этой среде. С другой стороны, человек с консервативным и строгим отношением к ценностям веры может быть более склонен к ношению оружия, считая его средством защиты от опасностей «греховного мира».

Отчет будет опубликован в Journal for the Scientific Study of Religion. Его автор, Дэвид Ямане, отмечает, что наверняка обе стороны дебатов об оружии попытаются использовать религиозный аспект статистических данных в свою пользу, все же эти данные явно показывают, что вера не дает особой монополии ни одной из сторон диспута, кипящего в США.