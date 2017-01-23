В одной из цитат говорилось, что Иисус пророк, но не Сын Божий

ГЛАЗГО. Чтение Корана в англиканском кафедральном соборе в Глазго вызвало скандал, поскольку в одной из цитат говорилось, что Иисус пророк, но не Сын Божий, сообщает TheGardian.

Исламский девятнадцатилетний студент Мадинах Джавед зачитал на арабском языке в англиканском кафедральном соборе Святой Марии в Глазго рассказ Корана о рождении Христа. Одна из цитат утверждает, что Иисус - пророк, но не Сын Божий (именно в качестве пророка, как известно, и почитают Христа мусульмане). Этот случай, глубоко возмутивший христианскую общественность города и всей страны, произошел во время богослужения по случаю праздника Крещения Господня, на который среди прочих были приглашены и местные мусульмане. По словам настоятеля собора Святой Марии Кельвина Холдсворта, подобные приглашения и другие инициативы служат налаживанию и укреплению дружбы и доверия между местными общинами христиан и мусульман.

Но этот случай вызвал настоящую бурю страстей. Священноначалие собора даже заявило, что стало мишенью потока оскорблений и угроз в социальных сетях, и уже сообщило о них полиции. Представитель шотландской полиции заявил: «Мы подтверждаем, что идет расследование сообщений об угрозах и оскорблениях в адрес священников и прихожан собора Святой Марии в Глазго. Полиция Шотландии не потерпит проявлений ненависти и призывает все общины к сотрудничеству и взаимопониманию, чтобы ни одна из них не подвергалась опасности и не чувствовала себя приниженной или ущемленной».

«Шотландская епископальная церковь глубоко сожалеет о том, что это заявление было воспринято нашим обществом как обидное и оскорбительное», - заявил Дэвид Чиллингворт, епископ собора Святого Эндрю, Дункельда и Дунблэйна и примас (первый епископ) Шотландской церкви.

«Христианам следует, конечно, знать основы веры своих соседей и соотечественников, и для этого знакомиться по возможности с Кораном как в оригинале, так и в переводе», - заявил в свою очередь Михаэль Назир-Али, бывший епископ Рочестерский. – Но это не означает, что допустимо читать подобные тексты в христианском храме во время богослужения. Лидерам епископальной церкви Шотландии следует осудить этот неразумный поступок и принять меры дисциплинарного воздействия к ответственным за него».

«Подобные чтения проводились несколько раз в нашем храме и других церквах, и мы считаем, что они способствуют укреплению дружбы местных общин, пониманию объединяющих нас вещей и диалогу о тех вещах, в которых мы расходимся, - заметил настоятель собора Кельвин Холдсворт. – Мы уже не первый год стремимся укреплять дружбу, понимание и взаимоуважение христиан и представителей величайших мировых религий. Епископальная церковь Шотландии глубоко скорбит о том, что этот случай вызвал такую бурю возмущения». Настоятель также отметил, что церковь постарается «собрать по этому вопросу взвешенные мнения авторитетных участников диалога различных религий – чтобы изучить, каким образом можно и дальше строить наши отношения в духе глубочайшего уважения».