Халдейский архиепископ в Ираке призывает христиан оставаться в стране для ее возрождения

С 2003 года численность христиан в Ираке упала с 1.5 миллионов до 300 тысяч

ПАРИЖ. Халдейский архиепископ в Ираке призывает христиан оставаться в стране, чтобы своим трудом отстраивать разоренную войной отчизну. С 2003 года численность христиан в Ираке в результате войн, гонений и бегств упала с 1.5 миллионов до 300 тысяч, по данным организации Alliance Defending Freedom, и есть основания опасаться, что они вскоре вообще исчезнут в стране, сообщает Religionnews.

«Я считаю, что нам следует оставаться на родине и противиться гонениям, выступая единой христианской общиной» - подчеркнул Иосиф Фома Миркис Киркукский, архиепископ Халдейской Католической Церкви, во время своего визита во Францию. Цель его визита заключается в том, чтобы ознакомить местную общественность и христиан с положением дел в Ираке, а также собрать благотворительные средства на межрелигиозный образовательный проект, который архиепископ в настоящее время курирует на родине. Халдейская Церковь, которую он возглавляет, действует в Багдаде и объединяет католиков Ирака и соседних стран.

И хотя война в Ираке еще далека от завершения – в настоящее время ведутся жестокие бои на подступах к Мосулу, где правительственным войскам удалось захватить плацдармы – архиепископ сделал в своей речи главный акцент на проблемах духовного излечения и возрождения ныне глубоко разделенной страны. Он призвал западные страны поддержать страну конкретными действиями наподобие известного плана Маршалла, который в свое время помог наладить жизнь и экономику в разоренной Европе после Второй мировой войны. Миркис также выразил надежду на появление в родной стране «иракского Манделы», способного принести мир в страну, как это сделал в свое время южноафриканский лидер, покончивший с апартеидом. Он также выразил обеспокоенность судьбой юного поколения, которое вырастает в условиях религиозного фанатизма под властью Исламского государства. «Что нам делать с миллионами наших сограждан, которые усваивают его бесчеловечные доктрины?» - спрашивает архиепископ.

Он также обратился в своей речи к судьбам малоазийских мигрантов в странах Запада. Многие из них несчастны в чуждой им среде, говорит Миркис, их родные разбросаны по разным странам и континентам, а сами они не могут прижиться в новых условиях. «Огромные силы и средства, которые уже потрачены и дальше тратятся на их интеграцию, могли бы принести в тысячи раз больше пользы, если бы вкладывались у них на родине», сказал патриарх. Он особо призвал к целевым частным инвестициям, которые намного эффективней государственных, которые лишь взращивают «и без того чудовищно коррумпированную», по его словам, государственную экономику.

В рамках образовательного проекта, который в настоящее время архиепископ курирует в Киркуке, идет совместное обучение сотен студентов из числа христиан, езидов и мусульман. Они вместе живут, учатся, общаются и дружат, и это своего рода лабораторный эксперимент по взращиванию и распространению межрелигиозной толерантности.

Говоря о роли частной инициативы в возрождении его родины, архиепископ привел поразительный пример настоящего духовного подвига: вдова японского репортера, который был захвачен в плен и казнен в Эль-Фалудже, на свои деньги выстроила больницу в этом разрушенном войной городе. «Она могла бы потратить эти деньги на отмщение убийцам своего мужа, а она выстроила на них больницу, чтобы в ней лечили тех самых, кто его убил, - сказал архиепископ. – Это удивительный пример высокого величия души, и каждый из нас по мере сил должен ему следовать».