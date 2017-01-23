К 100-летию Октябрьской революции по России провезут ковчег с мощами святых, погибших за веру в советские годы
- 23 января
- 10:56
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- Источники:
- ИHТЕРФАКС–Религия
- Седмица.Ru
Российским космонавтам передали икону с частицей святых мощей
Икона с частицей мощей святой Варвары передана Центру подготовки космонавтов им. Гагарина в Подмосковье
МОСКВА. Икона с частицей мощей святой Варвары передана Центру подготовки космонавтов им. Гагарина в Подмосковье.
"Святая Варвара является покровительницей всех связанных с небом людей. Уверен, что она будет приносить дополнительное духовное укрепление, надежду на лучшее и необходимую помощь космонавтам, их родным и близким", - заявил "Интерфакс-Религия" в пятницу один из организаторов акции, председатель общественной организации "Московские суворовцы" Дмитрий Нестеров.
Церемония состоялась на встрече с космонавтом Роскосмосa Анатолием Иванишиным, а также с астронавтами Такуей Ониши (ДжАКСА) и Кэтлин Рубинс (НАСА) в подмосковном Звездном городке.
Святыня будет храниться в храме, который действует при центре.
"Святая Варвара является покровительницей всех связанных с небом людей. Уверен, что она будет приносить дополнительное духовное укрепление, надежду на лучшее и необходимую помощь космонавтам, их родным и близким", - заявил "Интерфакс-Религия" в пятницу один из организаторов акции, председатель общественной организации "Московские суворовцы" Дмитрий Нестеров.
Церемония состоялась на встрече с космонавтом Роскосмосa Анатолием Иванишиным, а также с астронавтами Такуей Ониши (ДжАКСА) и Кэтлин Рубинс (НАСА) в подмосковном Звездном городке.
Святыня будет храниться в храме, который действует при центре.
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