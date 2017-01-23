Российским космонавтам передали икону с частицей святых мощей

Икона с частицей мощей святой Варвары передана Центру подготовки космонавтов им. Гагарина в Подмосковье

МОСКВА. Икона с частицей мощей святой Варвары передана Центру подготовки космонавтов им. Гагарина в Подмосковье.



"Святая Варвара является покровительницей всех связанных с небом людей. Уверен, что она будет приносить дополнительное духовное укрепление, надежду на лучшее и необходимую помощь космонавтам, их родным и близким", - заявил "Интерфакс-Религия" в пятницу один из организаторов акции, председатель общественной организации "Московские суворовцы" Дмитрий Нестеров.



Церемония состоялась на встрече с космонавтом Роскосмосa Анатолием Иванишиным, а также с астронавтами Такуей Ониши (ДжАКСА) и Кэтлин Рубинс (НАСА) в подмосковном Звездном городке.



Святыня будет храниться в храме, который действует при центре.