- 23 января
- 10:50
- Распечатать
- Источники:
- Благовест-инфо
- Седмица.Ru
В Риге начался цикл мероприятий, посвященных 500-летию Реформации
Как отмечают в ЛНХМ, в мероприятиях по случаю юбилея Реформации также принимают участие Латвийская Национальная библиотека, а также Латвийский университет. На выставке каждое учреждение, согласно профилю, реконструирует свою историю Реформации, а также представит, как процесс, который начался 31 октября 1517 года, отразился на обществе, в культуре, искусстве, книгоиздании и науке.
Через призму графических работ, представленных на выставке «Реформации - 500. Графика западной Европы. XV - XX века», посетителей познакомят со временем, когда жил Мартин Лютер, а также с обществом той эпохи, а также с направлениями протестантизма. Каждый век будет представлен одним художником, в творчестве которого хорошо заметны характерные сакральные тенденции соответствующего периода времени.
Ядро экспозиции составляет немецкое искусство, параллельно также можно ознакомиться с графикой, отражающей события той эпохи в Нидерландах, Великобритании и Франции. В частности, на выставке представлены гравюры, рассказывающие о развитии протестантского общества, появлении англиканской общины и многое другое.
Экспозиция начинается с работ Мартина Шонгауэра, повествующих о жизни Германии накануне Реформации (XV век). По работам Лукаса Кранаха старшего, Альберта Дюрера, Ганса Голбейна, Эрхарда Алдофера и других мастеров, посвященным культу Богоматери, а также истории из жизни святых, можно будет проследить, как менялись сюжеты для картин и гравюр в лютеранской и католической традициях.
Также на выставке впервые в Латвии представлены работы из коллекции Томаса Эммеринга (ФРГ).
- 20 января 2017
- 20 января 2017
- 17 января 2017
- 21 ноября 2014
- 7 мая 2014
- 25 октября 2013
- 14 октября 2013