В Риге начался цикл мероприятий, посвященных 500-летию Реформации

В Латвийском Национальном художественном музее открылась выставка графики западной Европы XV - XX в. в.

РИГА. В Латвии начинается цикл мероприятий, посвященных 500-летию Реформации. 20 января в Латвийском Национальном художественном музее (ЛНХМ) открылась выставка «Реформации - 500. Графика западной Европы. XV - XX века».

Как отмечают в ЛНХМ, в мероприятиях по случаю юбилея Реформации также принимают участие Латвийская Национальная библиотека, а также Латвийский университет. На выставке каждое учреждение, согласно профилю, реконструирует свою историю Реформации, а также представит, как процесс, который начался 31 октября 1517 года, отразился на обществе, в культуре, искусстве, книгоиздании и науке.

Через призму графических работ, представленных на выставке «Реформации - 500. Графика западной Европы. XV - XX века», посетителей познакомят со временем, когда жил Мартин Лютер, а также с обществом той эпохи, а также с направлениями протестантизма. Каждый век будет представлен одним художником, в творчестве которого хорошо заметны характерные сакральные тенденции соответствующего периода времени.

Ядро экспозиции составляет немецкое искусство, параллельно также можно ознакомиться с графикой, отражающей события той эпохи в Нидерландах, Великобритании и Франции. В частности, на выставке представлены гравюры, рассказывающие о развитии протестантского общества, появлении англиканской общины и многое другое.

Экспозиция начинается с работ Мартина Шонгауэра, повествующих о жизни Германии накануне Реформации (XV век). По работам Лукаса Кранаха старшего, Альберта Дюрера, Ганса Голбейна, Эрхарда Алдофера и других мастеров, посвященным культу Богоматери, а также истории из жизни святых, можно будет проследить, как менялись сюжеты для картин и гравюр в лютеранской и католической традициях.

Также на выставке впервые в Латвии представлены работы из коллекции Томаса Эммеринга (ФРГ).