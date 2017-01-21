за спасение 48 тыс. болгарских евреев из лагерей смерти во время Второй мировой войны

СОФИЯ. Болгарская Православная Церковь номинирована на Нобелевскую премию мира за спасение 48 тыс. болгарских евреев из лагерей смерти во время Второй мировой войны. Об этом сообщил официальный сайт Болгарской Патриархии.

Заявка была официально представлена в Нобелевский комитет в начале января 2017 г. по инициативе бывшего министра здравоохранения Израиля генерала Эфраима Снеха, профессора права в Университете Хайфы Моше Кешета и адвоката Моше Алони. Заявка подтверждается подписями более чем 200 оставшихся в живых евреев, спасенных Болгарской Церковью.

Во время Второй мировой войны отдельные лица, проявляя исключительный героизм, с риском для собственной жизни спасали граждан еврейского происхождения от смерти и преследований, но Болгарская Православная Церковь была единственной религиозной организацией на территории, находившейся под контролем Гитлера, которая открыто и официально заявляла о недопустимости геноцида евреев, отмечается на сайте Болгарской Патриархии.

Особо необходимо отметить мужественную позицию епископата Болгарской Православной Церкви во главе с экзархом Стефаном и членами Священного Синода, в числе которых были митрополит Видинский Неофит, митрополит Врачанский Паисий, митрополит Пловдивский Кирилл (позже Болгарский Патриарх). Они сыграли ведущую роль в спасении еврейских общин в своих епархиях.

Кто будет объявлен лауреатом Нобелевской премии мира в этом году, станет ясно в октябре. Напомним, что это уже вторая номинация Болгарской Православной Церкви на Нобелевскую премию мира. В первый раз она была номинирована в 2013 году по случаю 70-й годовщины спасения болгарских евреев. Это предложение было затем представлено Лачезаром Тошевым, заместителем руководителя Постоянной делегации Болгарского парламента в ПАСЕ, который отметил: "Таким образом, Церковь рисковала своим собственным будущим, защищая иноверцев".

Примечательным в случае нынешней повторной номинации Болгарской Православной Церкви на Нобелевскую премию мира является то, что она исходит от израильской стороны и имеет сильную поддержку в лице болгарской общины Израиля.