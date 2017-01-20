В Париже состоялось очередное собрание членов Ассамблеи православных епископов Франции

По окончании встречи в соборе святого Стефана был совершен благодарственный молебен

ПАРИЖ. Церемония обращения членов Ассамблеи православных епископов Франции к гражданским и религиозным властям страны состоялась в Париже во вторник, 17 января 2017, в 18 ч. по местному времени в греческом кафедральном соборе святого Стефана на улице Жоржа Бизе, сообщил официальный сайт Ассамблеи православного епископата Франции.



Церемония прошла в присутствии нескольких государственных деятелей и дипломатов, среди которых были папский нунций во Франции архиепископ Луиджи Вентура и советник по религиозным делам министерства иностранных дел Франции посол Жан-Кристоф Посель. В церемонии также участвовали многочисленные православные верующие французской столицы.



По окончании благодарственного молебна, совершенного в византийской музыкальной традиции, в ходе которого были пропеты православные песнопения на французском языке, митрополит Галльский Эммануил (Константинопольский Патриархат) произнес краткую речь от имени православных епископов Франции, объединенных вокруг него.

Затем была свершена раздача традиционного греческого рождественского угощения VASSILOPITA (пирог святого Василия Великого), который участникам богослужения раздали в приходском доме при соборе святого Стефана.





Богослужению предшествовало состоявшееся во второй половине дня вторника, 17 января, очередное собрание членов Ассамблеи православных епископов Франции. Краткую речь в ходе собрания произнес митрополит Галльский Эммануил.