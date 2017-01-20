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- 20 января
- 14:44
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- Источник:
- Седмица.Ru
Мэр Иерусалима: "Обама сдался Ирану и радикальному исламу"
ИЕРУСАЛИМ. Мэр Иерусалима Нир Баркат распространил видеообращение к израильтянам с призывом поддержать вступающего в должность президента США Дональда Трампа. В ходе выступления он сказал, что Барак Обама "сдался иранцам и радикальному исламу", передает Newsru.co.il.
Нир Бракат сказал, что Барак Обама требовал прекратить строительство в Иерусалиме, "сдался иранцам и радикальному исламу" и допустил, чтобы Совет безопасности ООН принял антиизраильскую резолюцию. В видеообращение были вставлены эпизоды выступлений уходящего американского президента, в том числе, его слова "нет никакого волшебства в словосочетании радикальный ислам".
Мэр добавил, что Дональд Трамп, напротив, предложил перенести посольство США в Иерусалим, и нового президента следует приветствовать, как друга. Он призвал всех подписать письмо с выражением поддержки Трампу.
На видеообращение обратили внимание ведущие американские газеты, в том числе, The Washington Post.
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