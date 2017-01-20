ИГ возобновило публичные расправы с заложниками в Пальмире

МОСУЛ. Террористическая организация "Исламское государство" возобновила практику расправы с захваченными людьми в Пальмире (Тадморе). Боевики недавно снова захватили этот древний город, воспользовавшись тем, что основное внимание правительственных войск были приковано к Алеппо, сообщает Newsru.co.il.

По последним данным правозащитных организаций, в том числе, Palmyra Monitor и The Syrian Observatory for Human Rights, недавно террористы устроили публичную расправу с плененными солдатами правительственных войск и бойцами "Сирийской свободной армии". Боевики обезглавили 12 человек. Были убиты также мирные жители, в том числе, школьные учителя.

Появилась также информация о том, что террористы ИГ продолжают разрушать древние памятники Пальмиры. РИА "Новости" сообщает, что боевики уничтожили античный тетрапилон - комплекс из четырех каменных оснований, на каждом из которых были установлены четыре колонны.

Напомним, что 12 декабря 2016 года сирийские правительственные войска и Россия официально признали второе падение Пальмиры.