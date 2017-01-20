В Индонезии в результате нападения боевика ИГИЛ на церковь погибла двухлетняя девочка-христианка
- 20 января
- 14:23
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- Источники:
- РИА Новости
- Седмица.Ru
Боевики ИГИЛ разрушили античный тетрапилон в Пальмире
Террористы также разрушили частично античный амфитеатр древнего города
ДАМАСК. Боевики террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ) разрушили всемирно известный античный тетрапилон в Пальмире, сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийский государственный телеканал.
Ранее телеканал сообщил, что террористы также разрушили частично античный амфитеатр древнего города.
Античный тетрапилон в Пальмире состоит из четырех массивных каменных оснований, на которых установлены 16 высоких колонн с платформами наверху.
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