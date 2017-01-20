Боевики ИГИЛ разрушили античный тетрапилон в Пальмире

Террористы также разрушили частично античный амфитеатр древнего города

ДАМАСК. Боевики террористической группировки ИГИЛ (запрещена в РФ) разрушили всемирно известный античный тетрапилон в Пальмире, сообщает РИА Новости со ссылкой на сирийский государственный телеканал.

Ранее телеканал сообщил, что террористы также разрушили частично античный амфитеатр древнего города.

Античный тетрапилон в Пальмире состоит из четырех массивных каменных оснований, на которых установлены 16 высоких колонн с платформами наверху.