Реликвии Сент-Шапель покажут в Московском Кремле

Такого рода выставок не делалось никогда в России

МОСКВА. Громкое культурное событие ожидает российскую столицу в марте. Из Франции везут знаменитые реликвии Сент-Шапель Людовика Святого. Шедевры готического искусства представят в Музеях Московского Кремля в рамках перекрестного Года культурного туризма России и Франции, сообщает телеканал "Культура".

"Такого рода выставок не делалось никогда в России, - рассказывает генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина. - Сент-Шапель - готическая постройка такого масштаба с огромными витражами для XIII века – это экстраординарное событие, точно так же, как и привоз этих реликвий сюда".

Капелла Сент-Шапель находится на острове Сите в Париже. Она была задумана королем Франции Людовиком как место хранения священных реликвий. Все они были вывезены крестоносцами из Константинополя. Главный экспонат – терновый венец, обагрённый кровью Христа. Людовик верил, что обладание этой святыней упрочит влияние французского королевства в христианском мире. В Москве выставят не сам терновый венец, поскольку он сейчас находится в Нотр-Дам де Пари, а его реликварий – ковчег для хранения. Среди других экспонатов – статуи, манускрипты, знаменитые лиможские эмали, Евангелие с драгоценным окладом.

"Для этой выставки свои уникальные экспонаты предоставят несколько музеев Франции. Лувр, Национальный музей Средневековья, Национальная библиотека и много других. Нам кажется, что наибольшее впечатление произведут фрагменты витражей из Сент-Шапель. Они никогда прежде не покидали Францию", - отмечает президент Центра национальных памятников Франции Филипп Белаваль.