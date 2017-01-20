Уникальной православной школе грозит закрытие из-за отсутствия средств

83% учеников которой составляют дети из многодетных семей

МОСКВА. Димитриевская общеобразовательная школа — один из проектов православной службы "Милосердие", призванный дать качественное образование воспитанникам детских домов и детям из многодетных семей, оказалась на грани закрытия из-за недостатка финансирования, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Милосердия".

Школа, 83% учеников которой составляют дети из многодетных семей, имеет государственную лицензию, аккредитацию и получает государственное финансирование, которое покрывает примерно 40% расходов. Остальные 60% почти полностью покрывались благотворительным фондом, часть из них — частными жертвователями, вносившими небольшие суммы. В этом году помощь фонда прекратилась, из-за возникшего крупного дефицита бюджета школу могут лишить лицензии и закрыть.

"Я верю, нет, я знаю, что наша школа создана царевичем Димитрием, день рождения которого мы празднуем 1 ноября вместе с днем рождения школы. Наша задача — реализовать замысел Божий о нашей школе и о каждом из нас, преодолев все трудности, которые встанут на нашем пути", — привели в пресс-службе слова директора школы священника Александра Лаврухина.

Кроме обязательных общеобразовательных предметов, в Димитриевской школе детям преподаются Основы православной культуры, уточнили в "Милосердии". С первых классов дети участвуют в делах милосердия, летом воспитанники со своими учителями участвуют в походах. Большинство выпускников Димитриевской школы поступают в ведущие вузы страны.

В службе помощи "Милосердие" отмечают, что особенно важно, чтобы у школы появились друзья, готовые поддерживать ее пусть небольшими, но регулярными пожертвованиями. Оформить такое пожертвование можно на специальной странице на сайте организации.