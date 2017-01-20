В Москве состоялась традиционная благотворительная акция "Белый цветок"
- 20 января
- 13:58
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- Источники:
- РИА Новости
- Седмица.Ru
Уникальной православной школе грозит закрытие из-за отсутствия средств
Школа, 83% учеников которой составляют дети из многодетных семей, имеет государственную лицензию, аккредитацию и получает государственное финансирование, которое покрывает примерно 40% расходов. Остальные 60% почти полностью покрывались благотворительным фондом, часть из них — частными жертвователями, вносившими небольшие суммы. В этом году помощь фонда прекратилась, из-за возникшего крупного дефицита бюджета школу могут лишить лицензии и закрыть.
"Я верю, нет, я знаю, что наша школа создана царевичем Димитрием, день рождения которого мы празднуем 1 ноября вместе с днем рождения школы. Наша задача — реализовать замысел Божий о нашей школе и о каждом из нас, преодолев все трудности, которые встанут на нашем пути", — привели в пресс-службе слова директора школы священника Александра Лаврухина.
Кроме обязательных общеобразовательных предметов, в Димитриевской школе детям преподаются Основы православной культуры, уточнили в "Милосердии". С первых классов дети участвуют в делах милосердия, летом воспитанники со своими учителями участвуют в походах. Большинство выпускников Димитриевской школы поступают в ведущие вузы страны.
В службе помощи "Милосердие" отмечают, что особенно важно, чтобы у школы появились друзья, готовые поддерживать ее пусть небольшими, но регулярными пожертвованиями. Оформить такое пожертвование можно на специальной странице на сайте организации.
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