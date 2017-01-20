- 20 января
- 13:50
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- Источники:
- РИА Новости
- Седмица.Ru
В Мадриде на выставке покажут репродукции икон из собрания Русского музея
Выставка проходит в рамках перекрестного года туризма Россия – Испания.
"Посетители смогут увидеть самые известные произведения из коллекции музея: "Чудо Георгия о змие", "Святой Николай Чудотворец с избранными святыми на фоне и полях", "Святые Борис и Глеб" и другие. Все репродукции сопровождаются QR-кодами на русском и испанском языках, с помощью которых посетители выставки смогут прослушать или прочитать сопровождающую каждую икону поясняющую информацию", — говорится в сообщении.
Для выставки подготовлена испанская версия мультимедийного фильма "Святой Николай – заступник рода крестьянского", рассказывающего об образе святого Николая Мирликийского в произведениях ХII–ХIХ столетий из собрания Русского музея.
Выставка "Шедевры древнерусской иконописи из коллекции Русского музея" продлится в Мадриде до 31 января. Затем ее планируется показать в культурно-выставочном центре Русского музея в Малаге.
Коллекция произведений Русского музея является одним из крупнейших мировых собраний древнерусского искусства. Ее основа была заложена при основании музея в 1898 году. Коллекция с большой полнотой представляет историю русского иконописного искусства от XII до начала XX века. Она включает произведения, созданные в разных художественных центрах – Новгороде, Пскове, Вологде, Москве, среднерусских и северных землях.
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