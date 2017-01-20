В Мадриде на выставке покажут репродукции икон из собрания Русского музея

Выставка проходит в рамках перекрестного года туризма Россия – Испания

МАДРИД. Выставка шедевров древнерусской иконописи из коллекции Русского музея откроется в пятницу в Российском центре науки и культуры в Мадриде, посетители смогут увидеть репродукции икон из собрания музея, выполненные на основе высокоточной гигапиксельной съемки, сообщает музей.Выставка проходит в рамках перекрестного года туризма Россия – Испания.

"Посетители смогут увидеть самые известные произведения из коллекции музея: "Чудо Георгия о змие", "Святой Николай Чудотворец с избранными святыми на фоне и полях", "Святые Борис и Глеб" и другие. Все репродукции сопровождаются QR-кодами на русском и испанском языках, с помощью которых посетители выставки смогут прослушать или прочитать сопровождающую каждую икону поясняющую информацию", — говорится в сообщении.

Для выставки подготовлена испанская версия мультимедийного фильма "Святой Николай – заступник рода крестьянского", рассказывающего об образе святого Николая Мирликийского в произведениях ХII–ХIХ столетий из собрания Русского музея.



Выставка "Шедевры древнерусской иконописи из коллекции Русского музея" продлится в Мадриде до 31 января. Затем ее планируется показать в культурно-выставочном центре Русского музея в Малаге.

Коллекция произведений Русского музея является одним из крупнейших мировых собраний древнерусского искусства. Ее основа была заложена при основании музея в 1898 году. Коллекция с большой полнотой представляет историю русского иконописного искусства от XII до начала XX века. Она включает произведения, созданные в разных художественных центрах – Новгороде, Пскове, Вологде, Москве, среднерусских и северных землях.