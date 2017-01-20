Уникальной православной школе грозит закрытие из-за отсутствия средств
- 20 января
- 13:32
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- Источники:
- ИHТЕРФАКС–Религия
- Седмица.Ru
В Донском монастыре Москвы открывается центр психологической помощи населению
Консультации будет бесплатно проводить православный психолог
МОСКВА. Центр психологической помощи населению начнет работу в понедельник в Донском монастыре Москвы.
Он будет оказывать помощь взрослым и детям, переживающим горе в связи с потерей близких людей, работать с тяжелобольными людьми, имеющими различные заболевания, и их близкими, давать семейные консультации, сообщает пресс-служба обители.
Кроме того, в церкви будут помогать женщинам, пережившим насилие в семье, а также совершившим аборты или имеющим незапланированную беременность.
Консультации будет бесплатно проводить православный психолог Елена Буковская.
Он будет оказывать помощь взрослым и детям, переживающим горе в связи с потерей близких людей, работать с тяжелобольными людьми, имеющими различные заболевания, и их близкими, давать семейные консультации, сообщает пресс-служба обители.
Кроме того, в церкви будут помогать женщинам, пережившим насилие в семье, а также совершившим аборты или имеющим незапланированную беременность.
Консультации будет бесплатно проводить православный психолог Елена Буковская.
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