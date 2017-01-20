В Донском монастыре Москвы открывается центр психологической помощи населению

Консультации будет бесплатно проводить православный психолог

МОСКВА. Центр психологической помощи населению начнет работу в понедельник в Донском монастыре Москвы.



Он будет оказывать помощь взрослым и детям, переживающим горе в связи с потерей близких людей, работать с тяжелобольными людьми, имеющими различные заболевания, и их близкими, давать семейные консультации, сообщает пресс-служба обители.



Кроме того, в церкви будут помогать женщинам, пережившим насилие в семье, а также совершившим аборты или имеющим незапланированную беременность.



Консультации будет бесплатно проводить православный психолог Елена Буковская.