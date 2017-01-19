В Керчи нашли старинный барельеф Богородицы с младенцем

Предполагается, что находке более ста лет

СИМФЕРОПОЛЬ. Археологи нашли части барельефа Девы Марии с Иисусом на руках в Керченской крепости, сообщает пресс-служба Восточно-крымского историко-культурного музея-заповедника.Предполагается, что находке более ста лет. Ее точный возраст определит дополнительная экспертиза.

"Там, где фрагменты нашли, в начале прошлого века было кладбище, а при нем – храм", – говорится в сообщении.

Крепость Керчь — уникальный памятник оборонительного зодчества второй половины XIX века. Сейчас это памятник федерального значения. В комплекс построек входят форт Тотлебен, Виленский и Минский люнеты, Ак-Бурунские сооружения и другие объекты. Общая площадь — более 250 гектаров. Во время Великой Отечественной войны крепости был нанесен серьезный урон.