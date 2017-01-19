Синодальный отдел по благотворительности и московский Департамент здравоохранения провели конференцию по паллиативной помощи
- 19 января
- 13:04
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- Источники:
- РИА Новости
- Седмица.Ru
В Керчи нашли старинный барельеф Богородицы с младенцем
Предполагается, что находке более ста лет
СИМФЕРОПОЛЬ. Археологи нашли части барельефа Девы Марии с Иисусом на руках в Керченской крепости, сообщает пресс-служба Восточно-крымского историко-культурного музея-заповедника.
Предполагается, что находке более ста лет. Ее точный возраст определит дополнительная экспертиза.
Предполагается, что находке более ста лет. Ее точный возраст определит дополнительная экспертиза.
"Там, где фрагменты нашли, в начале прошлого века было кладбище, а при нем – храм", – говорится в сообщении.
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