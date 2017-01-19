Синодальный отдел по благотворительности и московский Департамент здравоохранения провели конференцию по паллиативной помощи

Конференция прошла в рамках XXV Международных Рождественских чтений

Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете

МОСКВА. 17 января 2017 года вв Москве в рамках XXV Международных Рождественских чтений прошла научно-практическая конференция «Актуальные вопросы паллиативной помощи».

Организаторами форума выступили Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению, Департамент здравоохранения г. Москвы и Свято-Димитриевское училище сестер милосердия.

Специалисты по паллиативной помощи, врачи, представители Церкви, преподаватели медицинских образовательных учреждений, патронажные сестры, руководители благотворительных фондов обсудили особенности детской и взрослой паллиативной помощи, вопросы духовной поддержки неизлечимо больных людей и их родственников, этические вопросы сестринской помощи неизлечимым больным. В зале присутствовали учащиеся Свято-Димитриевского училища сестер милосердия, студенты московских медицинских колледжей.

Открывая работу конференции, председатель Синодального отдела по благотворительности епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон напомнил собравшимся о том, что это значимое мероприятие по паллиативной помощи проходит в «очень значимом месте».

«В этом месте 100 лет назад проходил Поместный Собор Русской Православной Церкви, который после почти 200 лет избрал Святейшего Патриарха, восстановил церковный строй в России, ― сказал епископ Пантелеимон. ― В этом месте, где вы сидите, сидело больше 500 делегатов этого Собора: почти 300 мирян, 80 епископов, священники, диаконы, псаломщики, которые решали очень важные вопросы церковной и общественной жизни. Это было очень трудное время: начало гонений на Церковь, начало очень трудного столетия, которое мы с вами пережили. Тема нынешних Рождественских чтений ― итоги столетия, которое прожил наш народ, наша Церковь, наше государство. Столетия трудного, в котором была гражданская война, Великая Отечественная война. Но мы прошли через эти испытания, и итог этого трудного столетия ― то, что мы собрались снова в этом зале, в здании, которое было разрушено и разделило судьбу участников Собора, потому что подавляющее большинство из них были репрессированы, расстреляны, умерли в лагерях. Сорок участников этого Собора причислены к лику святых. Этот здание тоже было обезображено, и потребовалась четверть века, чтобы вернуть его в первоначальное состояние».

Конференция по паллиативной помощи собрала людей, которые планируют помогать или уже помогают людям преодолевать страдания, отметил владыка Пантелеимон. «В земной жизни нельзя избежать страданий, но они даны нам для их преодоления, и мы с вами должны уметь и сами преодолевать страдания, и помогать тем людям, которым суждено претерпеть особые страдания, предсмертную или неизлечимую болезнь. Людям, которые часто остаются одинокими перед страданием, ― сказал архипастырь. ― Я очень рад, что здесь так много людей, которые готовы совершать этот подвиг сострадания и сочувствия людям, которые нуждаются в нашей помощи».

Глава Синодального отдела по благотворительности рассказал участникам форума о жизненном пути и подвиге милосердия новомученицы Татьяны Гримблит, расстрелянной на полигоне в Бутово в 1937 году. В этом году 23 сентября будет отмечаться 80-летие со дня кончины новомученицы, напомнил епископ Пантелеимон. «Хотелось бы, чтобы мы, разделяя страдания и муки других, приобщались к настоящей радости любви ― эту радость знала мученица Татьяна и другие святые, ― сказал владыка Пантелеимон в завершение своего выступления. ― Если бы не было этой радости, которые посылает Господь в ответ на соучастие в страданиях других, то никто не смог бы нести это служение».

«Профессиональная паллиативная помощь ― это единственный вид медицины, где так важно сочетание двух аспектов: профессионализма и милосердия, ― отметила в своем выступлении член правления благотворительного фонда помощи хосписам "Вера", директор Центра паллиативной медицины Департамента здравоохранения города Москвы Анна Федермессер. ― Без милосердия паллиативной помощи не может быть, мы ее перечеркнем сразу. Без сочувствия, сопереживания, без эмпатии качественно помочь паллиативному больному не получится. И еще паллиативная помощь может быть только бесплатной, бескорыстной, за нее нельзя брать деньги».

Анна Федермессер рассказала о проекте «Мастерская заботы», реализуемом на базе московского Центра паллиативной медицины: в 2017 году здесь пройдут курсы по уходу за тяжелобольными людьми. В них примут участие сотрудники и волонтеры московских хосписов, которые затем смогут обучать своих коллег в учреждениях. В дальнейшем «Мастерская заботы» станет постоянно действующей школой.

Благодаря развитию медицины и увеличению продолжительности жизни потребность в паллиативной помощи будет возрастать, отметила директор Центра паллиативной медицины. К 2030 году в России доля нетрудоспособного населения достигнет 29% ― такие данные привела Анна Федермессер. По ее словам, в Москве ежегодно более 56 тысяч человек нуждаются в паллиативной помощи, однако в столице действуют всего 8 хосписов, то есть реальную помощь могут получить не более четверти от того количества людей, кому она необходима.

«Помощь неизлечимо больным детям ― это специальность, которая в настоящее время развивается очень быстро, и нам нужны не просто хорошие люди, нам нужны настоящие профессионалы», ― подчеркнула главврач детского хосписа «Дом с маяком», директор по научно-методической работе благотворительного фонда «Детский паллиатив» Наталья Савва. По ее словам, в 2013 году в Москве на базе РНИМУ имени Пирогова были организованы первые в России курсы для врачей по паллиативной помощи детям, а в 2014 году основана кафедра паллиативной педиатрии.

Наталья Савва объяснила, чем отличается паллиативная помощь взрослым от аналогичной помощи детям. По ее словам, важно учитывать психологические особенности развития ребенка и подростка, его восприятие смерти, необходимо соблюдать его автономность как личности, но при этом всегда быть на связи с его семьей, отметила главврач «Дома с маяком». Сегодня на попечении выездной службы хосписа находятся 520 детей (65 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). В команде специалистов «Дома с маяком» 120 человек. Выездная служба хосписа действует в каждом районе Москвы, в нее входят врач-педиатр, медсестра, психолог и игровой терапевт, а также няня и координатор.

С опытом работы детской выездной паллиативной службы православной службы помощи «Милосердие» собравшихся познакомила главврач медицинского центра Марфо-Мариинской обители, руководитель детской выездной паллиативной службы и респиса православной службы «Милосердие» Ксения Коваленок. В структуру медцентра помимо выездной паллиативной службы для детей входят реабилитационное отделение, группа выездной реабилитации в интернатах «Дети.pro» и респис (группа круглосуточного пребывания). «Респис был открыт в 2014 году, в нем за год получают "передышку" около 50 семей с неизлечимо больными детьми, которые нуждаются в круглосуточном уходе, ― пояснила Ксения Коваленок. ― У нас домашняя обстановка, замечательные медсестры и сиделки, нет пугающих белых халатов, зато есть клоуны и игрушки, прогулки по Москве и парку Марфо-Мариинской обители».

Детская выездная паллиативная служба начала работу в 2011 году и существует на гранты и средства благотворителей, рассказала Ксения Коваленок. Служба оказывает на дому не только медицинскую, но также психологическую и социальную помощь семьям с неизлечимо больными детьми. В составе выездной паллиативной службы 20 сотрудников: медики (педиатр, онколог и врач по паллиативной медицине), психологи, соцработники, медсестры, инструкторы ЛФК, патронажные сестры, а также старшая сестра, физический терапевт и священник.

«Для организации паллиативной помощи необходим мультидисциплинарный подход, ― отметила Ксения Коваленок. ― Команда специалистов подбирается исходя из потребностей семьи: если нужна консультация специалиста, которого нет в нашей службе, то приглашаем из других учреждений. При необходимости общаемся с куративными медиками ― врачами медучреждений, где оказывается помощь ребенку, для осуществления преемственности в работе».

Осенью 2016 года в Москве было открыто новое паллиативное отделение, оно было организовано в церковной больнице святителя Алексия. Об опыте работы нового отделения участникам конференции рассказал главный врач больницы Алексей Заров.

Отношения между пациентом и медсестрой должны быть регламентированы, отмечалось в ходе встречи. «В 1997 году был принят "Этический кодекс медицинской сестры", который нам в нашей в работе важно не только знать, но и не в коем случае не нарушать, ― подчеркнула главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью, главная сестра городской клинической больницы № 12 имени Буянова Татьяна Амплеева. ― Выстраиванию отношений с пациентом посвящена одна из самых больших статей этого кодекса, что дает понимание о важности этой темы. Порой самое сокровенное больной рассказывает не врачу, который все-таки далек от пациента, а сиделке, сестре, и именно от нее он ждет ответной реакции, искренней помощи».

Человек с юных лет задается вопросами, кто он и зачем пришел в этот мир, что будет с ним после смерти, и тем острее эти вопросы встают перед ним на пороге смерти или в те тяжелые минуты, когда он утратил близкого человека. «Совсем недавно мы ― священники, участвующим в группе церковной помощи в чрезвычайных ситуациях ― утешали родственников погибших в авиакатастрофе ТУ-154 над Черным морем, ― поделился преподаватель ПСТГУ, руководитель группы церковной помощи в ЧС Синодального отдела по благотворительности протоиерей Андрей Близнюк. ― Помогая справиться с потерей, священники не дублируют в этом психологов, у нас своя задача: психолог работает с душевными переживаниями, а священник ― с духовными. Мы помогаем людям ответить на вопросы ― где сейчас мой погибший близкий, что с ним будет дальше, как мне жить в этом горе?»

«Мы принимаем участие в телефонных консультированиях вместе с онкопсихологами, беседуем с людьми, которые тяжело переживают неизлечимую болезнь близкого или свою собственную, ― рассказал отец Андрей. ― Мы предлагаем им духовные средства ― молитву, участие в Таинствах, укрепляя людей опытом Церкви, накопленным тысячелетиями». В своем выступлении отец Андрей отдельно остановился на вопросе о тайне смерти и переходе в вечную жизнь.

Основные мероприятия XXV Международных Рождественских образовательных чтений пройдут в Москве 25-27 января. Практические аспекты организации сопровождаемого проживания молодых инвалидов, вопросы утверждения трезвости, развитие сестричеств милосердия, организация помощи бездомным, глухим людям, защита жизни детей до рождения ― эти и многие другие вопросы обсудят участники направления «Личность, общество и Церковь в социальном служении».

Подробная программа всех мероприятий социального направления опубликована на сайте Синодального отдела по благотворительности.