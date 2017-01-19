В рамках православных просветительских курсов состоится встреча с епископом Тихоном (Шевкуновым)

Встреча состоится в актовом зале Сретенской семинарии

МОСКВА. В понедельник, 23 января, в рамках Православных Просветительских курсов, в актовом зале Сретенской семинарии состоится встреча с епископом Тихоном (Шевкуновым). Тема встречи: «О главной цели духовной жизни».

Начало встречи в 19:00. Вход свободный.