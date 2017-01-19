Религиозные лидеры Ближнего Востока разработали в Испании "дорожную карту"
- 19 января
- 12:51
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- Источники:
- Православие.Ru
- Седмица.Ru
В рамках православных просветительских курсов состоится встреча с епископом Тихоном (Шевкуновым)
Встреча состоится в актовом зале Сретенской семинарии
МОСКВА. В понедельник, 23 января, в рамках Православных Просветительских курсов, в актовом зале Сретенской семинарии состоится встреча с епископом Тихоном (Шевкуновым). Тема встречи: «О главной цели духовной жизни».
Начало встречи в 19:00. Вход свободный.
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