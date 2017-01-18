Сербская Православная Церковь намерена открыть новую епархию в южной части Северной Америки
- 18 января
- 13:21
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- Источник:
- Седмица.Ru
Митрополит Амфилохий подверг резкой критике политику государственных властей Черногории
ПОДГОРИЦА. Митрополит Черногорский и Приморский Амфилохий (Радович) подверг резкой критике политику государственных властей Черногории, сообщило греческое информационное агентство «Ромфея».
Митрополит Амфилохий заявил, что «Черногория выглядит сегодня как деревня, где горстка богатых людей грабит других и ежедневно обогащается».
Владыка Амфилохий также считает, что «буржуазный строй разрушил традиции предков», подчеркнув, что «в будущем мы скатимся к братоубийству».
Митрополит Черногорский также коснулся упомянул о перспективе вступления страны в НАТО и ее включении в новый мировой порядок, подчеркнув, что «система, которую они используют — это все тот же метод тоталитарного режима».
«Признание Косово в качестве независимого государства — это великое и ужасное предательство со стороны Черногории», — считает иерарх Сербской Православной Церкви, возглавляющий Черногорскую митрополию.
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