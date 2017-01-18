Впервые с Афона в Россию принесут мощи преподобного Силуана Афонского
- 18 января
- 13:14
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- Источники:
- ИHТЕРФАКС–Религия
- Седмица.Ru
К 100-летию Октябрьской революции по России провезут ковчег с мощами святых, погибших за веру в советские годы
В ковчеге будут находиться мощи всех новомучеников, останки которых были обретены
МОСКВА. Мощи святых новомучеников - погибших за веру после революции в России - провезут в специальном ковчеге по епархиям Московского патриархата.
"Ковчег проедет по всем епархиям Русской Православной Церкви", - рассказал митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, которого цитирует местная митрополия.
По словам архиерея, сейчас ведется работа по изготовлению этого ковчега. В нем будут находиться мощи всех новомучеников, останки которых были обретены. Мероприятие пройдет по случаю столетия Октябрьской революции.
В настоящее время известны имена нескольких десятков тысяч погибших за веру в послереволюционные годы, из них более тысячи причислены к лику новомучеников. В их числе - Николай II, его супруга Александра Федоровна и пятеро детей.
"Ковчег проедет по всем епархиям Русской Православной Церкви", - рассказал митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, которого цитирует местная митрополия.
По словам архиерея, сейчас ведется работа по изготовлению этого ковчега. В нем будут находиться мощи всех новомучеников, останки которых были обретены. Мероприятие пройдет по случаю столетия Октябрьской революции.
В настоящее время известны имена нескольких десятков тысяч погибших за веру в послереволюционные годы, из них более тысячи причислены к лику новомучеников. В их числе - Николай II, его супруга Александра Федоровна и пятеро детей.
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