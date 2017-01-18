К 100-летию Октябрьской революции по России провезут ковчег с мощами святых, погибших за веру в советские годы

В ковчеге будут находиться мощи всех новомучеников, останки которых были обретены

МОСКВА. Мощи святых новомучеников - погибших за веру после революции в России - провезут в специальном ковчеге по епархиям Московского патриархата.



"Ковчег проедет по всем епархиям Русской Православной Церкви", - рассказал митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, которого цитирует местная митрополия.



По словам архиерея, сейчас ведется работа по изготовлению этого ковчега. В нем будут находиться мощи всех новомучеников, останки которых были обретены. Мероприятие пройдет по случаю столетия Октябрьской революции.



В настоящее время известны имена нескольких десятков тысяч погибших за веру в послереволюционные годы, из них более тысячи причислены к лику новомучеников. В их числе - Николай II, его супруга Александра Федоровна и пятеро детей.