Украинские раскольники из т.н. «Киевского патриархата» посетили Константинопольскую Патриархию

С ними встретились митрополиты Смирнский Варфоломей и Галльский Эммануил

СТАМБУЛ. 12 января 2017 «архиереи» раскольнической т.н. «Украинской православной церкви — Киевского патриархата» (УПЦ КП), члены «комиссии по диалогу УПЦ КП с Вселенским Патриархатом», посетили официальную резиденцию Константинопольского Патриарха Варфоломея на Фанаре (г. Стамбул, Турция), где состоялась их встреча с членами Священного Синода Константинопольского Патриархата, сообщил официальный сайт УПЦ КП.

Во встрече со стороны УПЦ КП приняли участие председатель комиссии «патриарший наместник митрополит Переяслав-Хмельницкий и Белоцерковский» Епифаний, «митрополит Львовский и Сокальский» Димитрий и секретарь Синода «архиепископ Черниговский и Нежинский» Евстратий. Делегацию также сопровождал «первый проректор Киевской православной богословской академии протоиерей» Александр Трофимлюк.

Перед началом встречи члены делегации украинских раскольников посетили Патриарший собор св. Георгия на Фанаре.

Со стороны Константинопольского Патриархата во встрече участвовали члены Синода Константинопольской Православной Церкви: митрополит Смирнский Варфоломей, генеральный секретарь Синода, и митрополит Галльский Эммануил. Оба митрополита входят в сформированную Синодом летом 2016 г. комиссии для рассмотрения вопроса об автокефалии Православной Церкви на Украине.

В ходе состоявшейся беседы стороны обменялись мнениями по поводу текущего состояния Православия на Украине. По поручению главы УПЦ КП самозванного «патриарха Киевского и всея Руси-Украины» Филарета (Денисенко) делегация УПЦ КП сообщила представителям Константинопольского Патриархата о точке зрения «Киевского патриархата» на возможные пути решения проблем церковной жизни на Украине.

Украинские раскольники казуистически подчеркнули, что «Киевский патриархат», в отличие от Московского Патриархата, официально присоединился к решениям церковного Собора, который состоялся на Крите в июне прошлого года. Представителям Константинопольского Патриархата даже были переданы экземпляры «Церковного календаря УПЦ КП на 2017 г.», в котором опубликован осуществленный «Киевским патриархатом» перевод документов Критского Собора на украинский язык.

Митрополиты Эммануил и Варфоломей подчеркнули, что украинский церковный вопрос является сложным, однако «Вселенский Патриархат как Первый престол и Мать-Церковь не оставит усилий для нахождения наилучшего пути решения проблемы». Архиереи отметили, что все мнения и предложения, высказанные представителями УПЦ КП в ходе встречи, будут доведены до сведения Патриарха Варфоломея и Священного Синода Константинопольского Патриархата, который будет принимать соответствующие решения.

Представители раскольников заявили, что «Киевский патриархат» уже более 25 лет борется за «восстановление канонического порядка через создание единой Поместной Православной Церкви в Украине». Члены делегации УПЦ КП выразили надежду, что «Мать-Церковь Константинопольская сделает все возможное, чтобы соответствующие решения ею были приняты как можно быстрее».