Украинская Православная Церковь заявляет о 13 нераскрытых нападениях на ее храмы за год

С 2014 г. Церковь потеряла 40 храмов

КИЕВ. Тринадцать нападений произошло на храмы Украинской Православной Церкви Московского Патриархата за последний год, при этом правоохранители не раскрыли ни одного из этих преступлений, рассказал украинскому интернет-изданию "Вести" председатель Синодального информационно-просветительского отдела Церкви владыка Климент.

16 января неизвестные пытались поджечь храм Украинской Православной Церкви в Киеве, забросав его "коктейлями Молотова". Киевская полиция возбудила уголовное дело по факту поджога храма. Как рассказал епископ Климент, "это уже тринадцатое нападение на храмы за последний год".

"Нападают только на УПЦ, а МВД за это время не раскрыло ни одного преступления. Даже по дерзкому нападению на храм в Бабьем Яру летом, когда молодчики забросали святыню коктейлями Молотова, правоохранители закрыли дело, ссылаясь на отсутствие состава преступления. Хотя в интернете даже видео есть, как неизвестные нападают на храм и выкрикивают националистические лозунги", — рассказал председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП.

На Украине действует каноническая Украинская Православная Церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского Патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — Киевский патриархат (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). При этом в УПЦ МП неоднократно сообщали о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов представителями УПЦ КП.

При этом в УПЦ МП неоднократно сообщали о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов представителями УПЦ КП. В частности, в сентябре 2016 года сообщалось, что с 2014 года УПЦ МП потеряла 40 храмов.