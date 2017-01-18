Украинская Православная Церковь обеспокоена недопуском священнослужителей к украинским военным
- 18 января
- 12:01
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- Источники:
- РИА Новости
- Седмица.Ru
Украинская Православная Церковь заявляет о 13 нераскрытых нападениях на ее храмы за год
16 января неизвестные пытались поджечь храм Украинской Православной Церкви в Киеве, забросав его "коктейлями Молотова". Киевская полиция возбудила уголовное дело по факту поджога храма. Как рассказал епископ Климент, "это уже тринадцатое нападение на храмы за последний год".
"Нападают только на УПЦ, а МВД за это время не раскрыло ни одного преступления. Даже по дерзкому нападению на храм в Бабьем Яру летом, когда молодчики забросали святыню коктейлями Молотова, правоохранители закрыли дело, ссылаясь на отсутствие состава преступления. Хотя в интернете даже видео есть, как неизвестные нападают на храм и выкрикивают националистические лозунги", — рассказал председатель Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ МП.
На Украине действует каноническая Украинская Православная Церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского Патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — Киевский патриархат (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). При этом в УПЦ МП неоднократно сообщали о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов представителями УПЦ КП.
При этом в УПЦ МП неоднократно сообщали о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов представителями УПЦ КП. В частности, в сентябре 2016 года сообщалось, что с 2014 года УПЦ МП потеряла 40 храмов.
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