«Скоро все станем мусульманами из-за нашей глупости» - архиепископ Карло Либерати

Архиепископ заявил, что сегодня сложились все условия, чтобы ислам стал «мэйнстримом»

РИМ. Архиепископ Помпеи Карло Либерати заявил, что итальянцы скоро все примут ислам, поскольку общество крайне секуляризировалось, а потоки мигрантов в страну продолжают расти, передает Express.





Монсеньор Либерати выступил с обличительным предупреждением после ознакомления со статистикой миграции и количеством распределительных центров для мигрантов в Европе, заявив, что сегодня сложились все условия для того, чтобы ислам стал «мэйнстримом».





«Через 10 лет мы все станем мусульманами из-за собственной глупости. Италия и вся Европа встала на путь язычества и атеизма, принимаются законы, идущие против Бога, появляются традиции, которые точно соответствуют язычеству», сказал архиепископ.





«Весь этот моральный и религиозный декаданс на руку исламу. У нас слабая вера. Церковь сегодня работает плохо, семинарии пустые», добавил Либерати.



Архиепископ отметил, что Италия на ряду со всей Европой стала скопищем мигрантов в последние 10 лет.





По статистике, в Италии на 1 января 2015 г. зарегистрировано 5 014 437 иностранных граждан, что почти на 100 000 больше, чем годом ранее. В последнее время резко возросло число нелегальных мигрантов из Северной Африки, переплывающих Средиземное море на примитивных плавательных средствах. После вступления в Евросоюз стран Восточной Европы миграция возросла из Болгарии, Румынии, Словении, Венгрии, Хорватии.





«Мы оказываем безотказную помощь приезжим, однако забываем про множество бедных и пожилых итальянцев, питающихся на помойке. Какой смысл в таком количестве мигрантов, которые вместо благодарности за то, что мы их кормим, выбрасывают еду, только и делают, что сидят в мобильных телефонах, еще и устраивают у нас забастовки», сказал архиепископ.

Либерати также обвинил Католическую Церковь в том, что она жертвует слишком много денег на мигрантов.





«Давать деньги мигрантам, шатающимся по городу, не только не правильно, но и морально вредно, поскольку мы только попустительствуем их образу жизни, но и поощряем их поведение, а они уже привыкли к этому, не говоря уже о том, что мы и так здесь их кормим. Я думаю, что они уже создают целые сети попрашаек... Я помню, как моему отцу было тяжело устроиться на работу, когда он вынужден был иммигрировать в Австралию, но я смог поступить в семинарию. Он на собственной шкуре испытал все тяготы бедности и благородное чувство благодарности за предоставленное место», отметил Либерати.