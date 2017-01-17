Храм Московского патриархата в Киеве забросали "коктейлями Молотова"

Неизвестные инвесторы пытаются забрать дорогую землю, на которой находится церковь

КИЕВ. Неизвестные в понедельник совершили попытку поджога храма в честь святителя Петра Могилы (Украинской Православной Церкви) в Киеве.

Четыре бутылки с зажигательной смесью, брошенные в храм, отскочили от стен деревянной церкви, сообщает "Интерфакс-Религия" со ссылкой на пресс-службу Информационно-просветительского отдела Украинской Православной Церкви.

"Лишь чудом, покровительством Пресвятой Богородицы храм остался невредимым. Бутылки не разбились и отлетели от стен", - заявил настоятель храма протоиерей Иоанн Тронько.

По его данным, за попыткой поджечь церковь кроется стремление забрать дорогую землю, на которой она находится.

"Уже полгода приход страдает от агрессивных действий неизвестных инвесторов, которые намерены построить на месте храма многоэтажное здание", - говорится в сообщении.

Эту церковь уже второй раз пытаются сжечь неизвестные. Предыдущая попытка была предпринята год назад.