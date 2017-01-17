Митрополит Волоколамский Иларион принял участие в V Европейском православно-католическом форуме в Париже
- 17 января
- 10:34
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- Источники:
- ИHТЕРФАКС–Религия
- Седмица.Ru
Митрополит Иларион совершит молебен в МГЛУ по случаю 200-летия вуза
Митрополит Иларион пообщается со студентами направлений подготовки "теология" и "культурология"
МОСКВА. Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион во вторник посетит Московский государственный лингвистический университет.
Он пообщается со студентами направлений подготовки "теология" и "культурология". На встрече обсудят роль религии в современном мире, формирование ценностей среди студенчества, значение духовного образования для межрелигиозного диалога, сообщает пресс-служба вуза.
Также иерарх совершит молебен в домовом храме МГЛУ по случаю 200-летия со дня основания университета и десятилетия со дня малого освящения этой церкви.
Домовый храм Марии Магдалины уникален сохранившимися в первозданном виде фресками, принадлежащими, по мнению специалистов, кистям Виктора Васнецова и Михаила Нестерова.
Он пообщается со студентами направлений подготовки "теология" и "культурология". На встрече обсудят роль религии в современном мире, формирование ценностей среди студенчества, значение духовного образования для межрелигиозного диалога, сообщает пресс-служба вуза.
Также иерарх совершит молебен в домовом храме МГЛУ по случаю 200-летия со дня основания университета и десятилетия со дня малого освящения этой церкви.
Домовый храм Марии Магдалины уникален сохранившимися в первозданном виде фресками, принадлежащими, по мнению специалистов, кистям Виктора Васнецова и Михаила Нестерова.
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