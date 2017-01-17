Митрополит Иларион совершит молебен в МГЛУ по случаю 200-летия вуза

Митрополит Иларион пообщается со студентами направлений подготовки "теология" и "культурология"

МОСКВА. Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион во вторник посетит Московский государственный лингвистический университет.



Он пообщается со студентами направлений подготовки "теология" и "культурология". На встрече обсудят роль религии в современном мире, формирование ценностей среди студенчества, значение духовного образования для межрелигиозного диалога, сообщает пресс-служба вуза.



Также иерарх совершит молебен в домовом храме МГЛУ по случаю 200-летия со дня основания университета и десятилетия со дня малого освящения этой церкви.



Домовый храм Марии Магдалины уникален сохранившимися в первозданном виде фресками, принадлежащими, по мнению специалистов, кистям Виктора Васнецова и Михаила Нестерова.