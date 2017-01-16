Скончался кардинал Джильберто Агустони, бывший префект Апостольской Сигнатуры

С кончиной кардинала Агустони в Коллегии кардиналов осталось 226 членов

ВАТИКАН. Кардинал Джильберто Агустони (Gilberto Agustoni), бывший префект Апостольской Сигнатуры, умер 13 января 2017 г. в возрасте 94 лет, сообщили в Пресс-службе Ватикана.

Родившийся в 1922 г. в Швейцарии прелат был рукоположен в сан священника католической епархии Базеля и Лугано в 1946 г. Он провел большую часть своей жизни, служа в Римской Курии. Прелат был назначен секретарем Конгрегации по делам духовенства в 1986 г. С 1992 г. и до выхода в отставку в 1998 г. он руководил Апостольской Сигнатурой — высшим церковным судом Католической Церкви. В 1994 г. Папа Римский Иоанн Павел II возвел его в достоинство кардинала.

В своей телеграмме соболезнования, направленной племяннице покойного кардинала, Папа Римский Франциск назвал кардинала Агустони “искренним и прилежным сотрудником Святого Престола” и образцом “священнического рвения и верности Евангелию”. “Я возношу пылкие молитвы ко Господу Иисусу Христу, Который по заступничеству Девы Марии да дарует покойному кардиналу вечное вознаграждение, обещанное Его верному ученику”, — добавил Папа Римский.

Кардинал Анжело Содано, декан Коллегии кардиналов, отслужит похоронную Мессу кардинала Агустони в соборе Святого Петра 17 января 2017 г.

С кончиной кардинала Агустони в Коллегии кардиналов теперь осталось 226 членов, из которых лишь 120 на данный момент имеют право принять участие в потенциальных папских выборах в случае проведения нового конклава.