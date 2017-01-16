Архиепископ Палермо передал местной иудейской общине здание католической часовни XV века

Это произошло спустя более 500 лет после изгнания евреев с Сицилии

ПАЛЕРМО. Спустя более чем 500 лет после изгнания евреев из Палермо, община приверженцев иудаизма получила в пользование здание для своей синагоги в сицилийской столице, сообщило итальянское информационное агентство ANSA.





Новая синагога будет расположена неподалеку от территории старой синагоги главного города острова — Большой синагоги Палермо, которая была активна до 1492 г.

Католический архиепископ Палермо Коррадо Лорефиче (Corrado Lorefice) согласился передать небольшую часовню Santa Maria del Sabato (Девы Марии Субботней), которая является постройкой XV века в старом еврейском квартале города, малочисленной, но растущей еврейской общине Палермо. Новый центр иудаизма также будет включать учебные классы и центр еврейского наследия.





Церемония, которая прошла в четверг, 12 января 2017 г., отмечала официальную передачу католической капеллы иудейской общине. 12-го января не случайно было избрана в качестве даты церемонии — именно в этот день в 1493 году состоялось изгнание евреев с Сицилии. Это произошло в то время, когда остров находился под испанским контролем.



Палермский архиепископ передал часовню иудеям в ответ на запрос Сицилийского института еврейских исследований и Иерусалимской некоммерческой организации «Шэйвей Исраэль». Архиепископ Коррадо Лорефиче сказал, что ответил на запрос «с большой радостью», сообщило издание Jewish Press.



«Имя Божие не должно разделять, но должно созидать мосты», — сказал архиепископ Палермо. «Это жест надежды и мирного сотрудничества между народами», — подчеркнул прелат.