Католическая епархия в Бостоне оцифровывает и выкладывает в сеть церковные записи

Это поможет многим семьям найти предков и выстроить генеалогические древа

БОСТОН. Католическая епархия в Бостоне приступила к оцифровке и публикации в сети церковных записей, что поможет многим семьям найти предков и выстроить свои генеалогические древа вплоть до европейских предков, сообщает Worldreligionnews.

Оцифровка многих тысяч документов по распоряжению священноначалия Бостонской епархии говорит о том, что католическая церковь стремится идти в ногу со временем. Документы фиксируют хроники семи таинств, совершавшихся в местных храмах в период с 1789 по 1900 год, причем в этой работе церковь тесно сотрудничает с активистами Общества истории и генеалогии Новой Англии.

Вплоть до 19 века, как известно, католики подвергались жестким притеснениям в США – в основном со стороны пуританских и протестантских общин. Их презрительно именовали папистами и относились к ним с подозрением и отвращением, тем более что многие из первых католиков США были ирландцами. Католических священников было очень мало, и еще меньше было устроенных католических храмов для богослужений. Именно к тем дням относятся первые записи церковных таинств, которые начали вести всего несколько священников на всю страну, таких как Жан-Луи Лефебр де Шевре. Теперь эти документы дают возможность заглянуть в историю развития приходов и церкви, не говоря уже о том, что это бесценный источник информации о родовых корнях и древах прихожан.

Многие церковные учетные книги ныне уже в плохом состоянии, а некоторые пришли в такую ветхость со временем, что распадаются на страницы и лоскуты. Оцифровка этих ветхих источников даст возможность получить к ним доступ множеству граждан, а самой церкви – сохранить эти драгоценные записи. По словам Томаса Лестера, архивиста и распорядителя этих документов при Бостонской епархии, приходские записи остаются наиболее востребованными и цитируемыми документами в архивах. Однако его давно удручало и тревожило состояние наиболее ветхих учетных книг – ведь некоторые из них просто рассыпаются и крошатся в руках – и потому он пришел к мысли об их оцифровке. Реставрационные работы слишком дороги и медленны, а потому просто не могут угнаться за процессом ветшания и утраты документов. Лестер надеется, что самые ветхие книги удастся хотя бы срочно отсканировать, чтобы окончательно не утратить хранящиеся в них сведения.

В настоящий момент успехи этой работы еще достаточно скромны, поскольку в онлайне доступны учетные записи лишь четырех главных храмов архиепископства. Но Джин Магуайр, служащая Общества истории и генеалогии Новой Англии, говорит, что цифровые источники уже пользуются высоким спросом и заслужили поток благодарностей от пользователей, поскольку уже позволили многим из них разыскать своих предков и свои малые родины в Европе.



