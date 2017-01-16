Закусочная Макдональдс в Ватикане начинает бесплатно подкармливать бездомных

Этим шагом руководство надеется утихомирить страсти по поводу ее открытия

ВАТИКАН. Закусочная Макдональдс, которая открывается под сенью Собора Святого Петра в Ватикане, будет бесплатно подкармливать бездомных, и этот шаг, как надеется руководство сети быстрого питания, поможет утихомирить страсти по поводу ее открытия в этом святом месте, сообщает Religionnews.

Дирекция сети закусочных Макдональдс сообщила, что вместе со службой архиепископа, ответственного за распространение благотворительной помощи от имени Папы Франциска, будет каждый понедельник, начиная с 16 января, раздавать тысячу бесплатных обедов бездомным, обитающим на территории Ватикана.

Представитель компании сообщил, что итальянская благотворительная организация Medicina Solidale, оказывающая бесплатную медицинскую помощь бедным, обратилась к глобальной сети закусочных с просьбой о еженедельном вкладе в благотворительность, и дирекция согласилась готовиить пищу для бедных в закусочной возле площади Святого Петра для раздачи.

«Раздача пищи обеспечит хоть какой-то минимум белков и витаминов для многих из тех, кому приходится жить на улице, - говорит Лючия Эрколи, директор благотворительной организации. – Я счастлива, что мы достигли договоренности с Макдональдсом. Мы работаем в тесном контакте с архиепископом Конрадом Краевским, ответственным за социальную помощь при Святом Престоле, и он помогает в распределении продуктов и услуг от имени понтифика».

В суровых условиях нынешней зимы, когда метели гуляют по Италии и другим странам Европы, Папа Франциск поручил Краевскому и его работникам позаботиться о защите бездомных от морозов на улицах Рима и по всей стране. Папа распорядился устроить сеть круглосуточных приютов для нуждающихся, а также обеспечить тех из них, кто спит вне помещений, теплыми спальными мешками, а для их развоза использовать автомобильный парк Ватикана. Возле собора Святого Петра, как известно, проживает много бездомных, которые пользуются душевыми кабинами, которые Папа распорядился устроить возле площади; а организация Medicina Onlus оказывает медицинскую помощь в среднем 200 бездомным в день на территории Ватикана.

Ожидается, что эта инициатива Макдональдса позволить смягчить сердца тех кардиналов, священников и жителей, которые выступали против открытия закусочной на территории Ватикана в здании, принадлежащем Святому Престолу. Так, итальянский кардинал Элио Сгреччиа называл планы развернуть закусочные Макдональдса на священной земле возле зданий, где живут кардиналы, «спорным и порочным решением». Он также говорил, что все эти сомнительные бургеры и картофельные чипсы, типичные для американской кухни, не отвечают вкусам и пищевым привычкам итальянцев. «Это чисто коммерческое решение, которое игнорирует кулинарные традиции римской кухни и ресторанной индустрии, - заявил Сгреччиа. По сообщениям итальянской прессы, закусочная Макдональдса платит 32 тысячи долларов в месяц за аренду помещения. Вместе с тем, группа по защите прав потребителей Codacons подала иск, требуя закрыть закусочную, но этот иск на днях был отклонен римским муниципальным судом.