Ее открытие приурочено к годовщине эдикта испанского короля об изгнании иудеев

РИМ. В Палермо на Сицилии откроется первая синагога за 500 лет, прошедших с изгнания иудеев с этого острова эдиктом испанского короля – и вот они вернулись, и крохотная иудейская община торжественно открыла свой молитвенный дом в Палермо.

На официальной церемонии, состоявшейся 12 января, католическая епархия Палермо передала иудейской общине здание часовни Санта Марии аль Шабато, которая была выстроена на руинах большой синагоги, некогда стоявшей здесь, в самом центре Палермо. Передача часовни состоялась по просьбе Сицилийского института иудаистских исследований и Иерусалимской организации Шавей Исраэль. Церемония передачи была специально приурочена к годовщине того злополучного королевского эдикта, изданного 12 января 1493 года. В то время Сицилия находилась под властью испанской короны, а правление на острове именем короля осуществляли вице-короли и губернаторы.

Коррадо Лорефайс, католический архиепископ Палермо, охарактеризовал эту инициативу как «жест доброй надежды», способствующий построению диалога и сотрудничества местных католиков и иудеев. «Мы с большой радостью откликнулись на эту просьбу об организации здесь центра вероучения и богослужений для нужд иудейской общины города Палермо, - сказал архиепископ. – Эта передача является свидетельством подлинной дружбы и крепнущего диалога и взаимопонимания нашей церкви и иудейской общины в Палермо».

Ноэми Ди Сегни, президент Союза еврейских общин в Италии, сказал: «Этот прекрасный поступок поможет восстановить историческую справедливость». Организация Шавей Исраэль, цель которой заключается в восстановлении иудейских общин по всему миру и укреплении их связей с Израилем, уже подтвердила, что этот важный шаг поможет вдохнуть новую жизнь в местную общину.

«Как только я познакомился с историей Сицилии, я поставил себе цель – заложить основу для возрождения иудейской общины в Палермо спустя пять столетий после ее изгнания, - говорит Михаэль Фрейд, основатель и председатель организации Шавей Исраэль. – И вот, наконец, случилось то, о чем нельзя было и мечтать еще 50-100 лет тому назад. Я глубоко благодарен архиепископу Палермскому за его мудрость и великую смелость, с которой он свершил этот большой шаг к примирению и справедливости».

Деятельность синагоги будет на первых порах обеспечиваться организацией Шавей Исраэль под отеческим руководством раввина Пинхаса Пунтурелло, бывшего главного раввина Неаполя. «Это настоящее чудо, что более чем через 500 лет на Сицилии все еще находятся люди, которые с гордостью признают свои еврейские корни, и это свидетельство того, что ни изгнание, ни инквизиция не смогли потушить искру иудаизма в их сердцах» - отметил Фрейд.

История иудейского присутствия на Сицилии насчитывает более 1400 лет, и многие ученые полагают, что они были завезены на остров в качестве рабов после захвата Иерусалима римлянами в первом веке нашей эры. Местные евреи подвергались насильственному обращению в католицизм и систематическим и безжалостным преследованиям на протяжении многих столетий, которые завершились эдиктом об их изгнании, подписанным арагонским королем Фердинандом и кастильской королевой Изабеллой. На тот момент, как ныне полагают, на Сицилии проживало примерно 37-50 тысяч иудеев. Сотрудники организации Шавей Исраэль сообщают, что наладили связи со многими сицилийцами, чьи иберийские предки были насильственно обращены в католицизм в 14-15 веках, но все же сумели сохранить свои еврейские традиции – и теперь вновь приобщаются к своим родовым корням.