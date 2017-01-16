В Израиле обнаружены древние изображения креста и храмового семисвечника времен земной жизни Спасителя

Спелеологи-любители сделали находку под каменным резервуаром для воды

ИЕРУСАЛИМ. В Израиле обнаружены древние изображения креста и храмового семисвечника (меноры) времен Иисуса: их нашли спелеологи-любители под древним каменным резервуаром для воды, сообщает Christiantoday.

Три члена Израильского клуба спелеологов задумали в дни Рождества или Хануки, еврейского праздника свечей, совершить поход в целях разведки многочисленных скрытых пустот и пещер на Иудейской низменности («Шфеле») в подножии известняковых холмов древней Иудеи. Мики Баркал, Сефи Гивони и Идо Мероз были поражены, когда наткнулись на неизвестные древние резные изображения храмового семисвечника (меноры) и христианского креста времен земной жизни Иисуса. Редчайшие изображения были найдены под ложем древнего каменного резервуара для воды.

«Мы слышали от друзей, что в этом районе есть интересные пещеры, - говорит Мероз. – Мы начали их постепенно изучать и таким образом дошли до этой пещеры, которая поразила нас рядами ниш в стене и изображением креста. Мы уже собирались возвращаться, когда случайно обнаружили нечто похожее на семисвечник. Когда мы расчистили его и поняли, что это действительно древнее и совершенно четкое изображение меноры, нас охватила радость и волнение. Мы быстро выбрались из пещеры и сразу известили о своем открытии Израильскую службу древностей».

В основании изображение семисвечника достигает почти трех футов, и, по всей видимости, копирует менору, воздвигнутую во Втором Иерусалимском храме. Изображение креста вырезано рядом с менорой.

Еще одну резную композицию, найденную на той же стене, на данный момент предварительно определили как изображение ключа, причем там же есть ряд других изображений, которые еще предстоит описать. Вдоль стены резервуара устроен колумбарий с десятками ниш, которые в древности служили для разведения голубей. В период Второго храма, как известно, голуби использовались в жертвенных обрядах.

«Резное изображение меноры на стене – чрезвычайно редкая находка и великое открытие, - говорит Саар Ганор, представитель Службы древностей в Ашкелоне. – Весьма символично, что древнее изображение вновь открылось людям на светлый праздник Хануки, и эта находка подтверждает научные данные о том, что здесь были иудейские поселения в период Второго храма. Есть основания полагать, что изображение меноры было высечено на стене резервуара сразу после завершения его сооружения в скале. Возможно, его сделали иудейские поселенцы, жившие здесь во времена Второго храма или во времена восстания под предводительством Шимона Бар-Кохбы против римлян при императоре Адриане. А изображение креста, скорее всего, появилось здесь в византийский период, примерно в четвертом веке нашей эры».

«До сего дня в районе Иудейской Шфелы было обнаружено всего два изображения меноры: одно на стене масличного пресса в Бет Лой, которое выполнено в том же стиле, что и новая находка, а другое – в погребальном комплексе в окрестностях Бет Гуврин. Известны также изображения менор на керамических светильниках того времени» - сообщил сотрудник Службы древностей.

«В свете этой интересной и важной находки, которая добавляет важные данные к нашим археологическим знаниям об этом регионе, Израильская служба древностей планирует подробное изучение места находки, - заявил сотрудник Службы древностей, - Но точное местонахождение мы не указываем в целях обеспечения безопасности как древних изображений и сооружений, так и новых искателей. Те спелеологи, которые обнаружили древние изображения, получат от нас благодарственные грамоты, а также приглашения поучаствовать в археологических работах, которые Служба древностей собирается провести в этом районе Иудейской Шфелы».