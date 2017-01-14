В Мексике пропавший 3 января католический священник найден мертвым

Обстоятельства гибели священника Хоакина Эрнандеса Сифуентеса остаются неизвестными

МЕХИКО. Глава католического диоцеза Сальтильо (Коауила, Мексика) епископ Хосе Рауль Вера Лопес (José Raúl Vera López) объявил об обнаружении тела священника Хоакина Эрнандеса Сифуентеса (Joaquin Hernandez Sifuentes), который исчез 3 января 2017 г., сообщило информационное агентство Fides.

Мексиканские власти подтвердили, что одно из трех тел, которые были найдены в штате Коауила, принадлежит пропавшему священнику.

Во время встречи с журналистами епископ Хосе Рауль Вера Лопес поблагодарила светские власти за проделанную ими работу по поискам пропавшего клирика и сообщил, что нет никаких деталей, которые могли бы пролить свет на обстоятельства убийства священнослужителя Католической Церкви: остаются неизвестными время, место и причины убийства священника.

Согласно информации Fides, два человека в настоящее время задержаны полицией как предполагаемые участники преступления, но дело об убийстве священника все еще расследуются.

Епископ Хосе Рауль Вера Лопес сказала, что, так за все время его служения епископом диоцеза Сальтильо, он в первый раз оказался в подобной ситуацию и обратился к гражданам с просьбой понять, что даже представители духовенства могут стать жертвами любого преступления, а не только простые граждане.

"Мы живем в разрушенной окружающей среде и в разрушенном обществе, и священники тоже не живут под стеклянным колпаком", - констатировал прелат.

Конференция мексиканских католических епископов в специальном заявлении выразила свои соболезнования епископу и родственникам убитого священника.